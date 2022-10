Sapete qual era il lavoro di Marco Mengoni prima di diventare famoso? Difficile da credere

Marco Mengoni è uno dei giovani cantanti più apprezzati in Italia. Vincitore di X-Factor, il cantante ha conquistato il cuore di grandi e piccini. Ma cosa faceva nella vita prima di diventare una star della musica?

Marco Mengoni ha vinto X-Factor nel 2009 e da quel momento la sua carriera ha preso il volo. In pochi anni è riuscito a riempire palazzetti di tutte le grandi città italiane con i suoi tour che hanno riunito grandi e piccoli, sotto il palco per ascoltare la sua musica e la sua voce inimitabile.

Tornando indietro nel tempo, però, non tutti sanno che Marco, prima di diventare un cantante di successo, nella vita svolgeva un lavoro completamente diverso.

Nessuno si aspettava che avesse svolto proprio quella mansione, così umile e lontana da quello che fa adesso. Vediamo insieme di cosa si tratta e cosa è successo negli anni.

Il timbro vocale di Mengoni lo distingue da tutti gli altri: fin dalla prima nota è possibile capire che si tratta di lui. Le sue canzoni, inoltre, parlano la lingua universale dell’amore, raccontando in nota tutti quei sentimenti, talvolta negativi, che trascina dietro di sé. Rabbia, affetto, rancore: il cantante nelle sue canzoni esplora l’animo umano a 360 gradi.

Tra i suoi successi rientrano sicuramente “Mi fiderò”, “Ti ho voluto bene veramente”, “L’essenziale”, “Guerriero”, “Hola”, “No stress”, “Cambia un uomo”, “Venere e Marte” e molte altre canzoni che gli hanno permesso di scalare le classifiche nazionali ed europee diventando uno dei cantanti più apprezzati del panorama musicale.

Ecco chi era Marco Mengoni prima di diventare famoso

Per chi si chiede come fosse Marco prima del successo e che vita facesse, ecco la risposta che ceravate.

Sicuramente Mengoni era una persona molto diversa, con un altro tenore di vita. Come tanti giovani, aveva un sogno nel cassetto che negli anni è riuscito a realizzare grazie a molto studio e sacrifici. Per raggiungere il suo obiettivo, infatti, ha dovuto lavorare tanto e sodo, accettando anche i lavori più umili.

Marco Mengoni lavorava come cameriere nei locali notturni. Nel tempo, poi, è diventato barman e ha scoperto di avere un grande talento nel mestiere. Era davvero bravo a creare miscele di cocktails e probabilmente avrebbe avuto successo anche in quell’ambito, così diverso da quello in cui lavora ora.

La vita, però, aveva altri piani per lui e ad oggi è un cantante italiano seguitissimo che riempie palazzetti dello sport e stadi dove avvengono i suoi magici e seguitissimi concerti.