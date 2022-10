Bufera su Belen Rodriguez, a letto con un’altra persona: ecco di chi si tratta

Bufera su Belen Rodriguez, a letto con un’altra persona nonostante il rapporto con Stefano De Martino sia ripartito da poco tempo. Ma di chi si tratta? Scopiamolo insieme.

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, questa volta per un video postato nelle ultime ore sui suoi social che la ritrae a letto con un’altra persona, mentre riceve una pacca sul lato b.

La relazione con Stefano De Martino sembrava andare molto bene, ma il dubbio ha riacceso i dubbi degli utenti del web che ora vogliono saperne di più. Nessuno, infatti, si aspettava che la showgirl argentina sarebbe uscita allo scoperto in questo modo. Vediamo insieme cosa è successo esattamente nelle ultime ore.

Belen Rodriguez in intimità con un’altra persona

Dopo la relazione con Antonino Spinalbese, ora concorrente del GF Vip, Belen è tornata dal suo primo grande amore: Stefano De Martino, l’ex ballerino di Amici – programma condotto da Maria De Filippi – con cui la showgirl argentina condivide un bellissimo bambino.

Nessuno si aspettava, però, che dopo così poco tempo Belen si sarebbe fatta vedere in intimità con un’altra persona. La relazione con Stefano sembrava andare così bene che già si parlava di un secondo figlio tra i due.

Le voci, poi, sono state smentite dalla showgirl argentina, che ha dichiarato di non essere in dolce attesa, per ora. Con Belen Rodriguez, infatti, le sorprese non mancano mai, come quella delle ultime ore che ha sconvolto e stuzzicato la curiosità degli utenti.

Per chi si stia chiedendo cosa è successo e come interpretare il video in questione, ecco la risposta.

Qualche ora fa, Belen Rodriguez ha pubblicato un breve ma significativo video sui suoi social, che difficilmente sarebbe passato inosservato dall’occhio attento del web.

Dietro le quinte di uno shooting fotografico, la showgirl era a letto con un’altra persona con la quale si è dimostrata parecchio in intimità. Nella ripresa, infatti, si vede uno schiaffo sul sedere di Belen.

Si tratta della sua amata e fidata truccatrice, Cristina Isac, comparsa all’improvviso nell’inquadratura. Questa ha schiaffeggiato il lato b della showgirl argentina, accendendo la curiosità del web.

Belen che viene schiaffeggiata dalla sua truccatrice.🤣 pic.twitter.com/AHVnT8XXZX — Miss Gossip (@Mariettamitica) May 12, 2022

Alcuni hanno interpretato il gesto con ironia, altri hanno visto dietro quel gesto un pizzico di malizia. L’immagine testimonia quanto Belen sia legata al suo staff, con cui ha un legame molto forte che esce dagli standard lavorativi. Si trattava solo di un video ironico.

Nessuna crisi all’orizzonte tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che ogni giorno coltivano il loro amore, sempre più forte e coinvolgente.