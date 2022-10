Selvaggia Lucarelli incontra Noemi Bocchi: “Ecco dove sono le borse di Ilary”

Selvaggia Lucarelli ha incontrato Noemi Bocchi ed è partita all’attacco: Ilary in mezzo al fuoco incrociato

Selvaggia Lucarelli ha incontrato Noemi Bocchi e non si è risparmiata con le frecciatine. In particolare le sue parole erano rivolte a Ilary Blasi: un attacco poco velato alla showgirl relativo agli ultimi gossip sulla separazione più chiacchierata d’Italia.

La giornalista è famosa per le sue stoccate che non perdonano nessuno. La sua carriera è nata a teatro, al fianco di Antonio Giuliani e Max Giusti. Nel 2002 ha aperto il suo blog “Stanza Selvaggia” col quale è diventata molto nota sul web e in seguito anche al grande pubblico.

Grazie al blog ha iniziato a collaborare con testate come Il Tempo, Max e Libero, e poi è approdata anche in televisione come opinionista di numerosi programmi, l’ultimo dei quali è Ballando con le stelle, in cui è anche giurata. L’esordio in questo settore è stato in L’isola dei famosi.

Selvaggia ha anche condotto alcuni programmi radiofonici, come La fine del mondo e La Stanza Selvaggia su m2o, o Dietro le quinte e Senti chi sparla su Radio 2. Nel 2015 è stata giudice della terza edizione di Notti sul ghiaccio. Dal 2021 collabora col quotidiano Domani, per cui gestisce la propria rubrica.

La giornalista è stata anche protagonista di alcuni processi giudiziari: nel 2015 è stata accusata di violazione della privacy da parte di numerosi personaggi dello spettacolo; nel 2016 è stata accusata di diffamazione; nel 2017 è stata condannata per diffamazione aggravata nei confronti di Barbara D’Urso.

Selvaggia Lucarelli incontra Noemi Bocchi: attacco a Ilary Blasi

Nella querelle tra Totti e Blasi si arricchisce di sfumature, nuove rivelazione e soprattutto nuovi attacchi. L’ultimo è proprio di Selvaggia Lucarelli che, in seguito a un incontro con Noemi Bocchi, ha lanciato una frecciatina velenosa a Ilary Blasi.

La giornalista ha visto la nuova compagna di Totti in giro per Roma, mentre faceva shopping con un’amica e due uomini (forse delle guardie del corpo). La giornalista ha rubato uno scatto alla donna e lo ha condiviso nelle sue storie Instagram, scrivendo: “Le volevo dire che deve inventarsi qualcosa di simpatico almeno quanto la storia davanti al negozio di Rolex, per superare Ilary nel mio cuore, poi sono andata dritta”.

La provocazione è rivolta proprio a Ilary in relazione a un video che la showgirl aveva pubblicato. Nel video Ilary si trovava davanti a un negozio di Rolex e mostrava un gesto truffaldino, facendo riferimento all’accusa mossa da Totti di avergli rubato gli orologi dalla cassaforte.

Sembra che l’ex calciatore si sia preso le borse della donna nella speranza che lei accettasse uno scambio. Selvaggia ha quindi continuato: “Nulla di che, se non fosse che dalla foto deduciamo che le famose borse di Ilary forse sono state distribuite tra le sue amiche e che lei indossa un paio di sneakers sulla cui linguetta indovinate cosa c’è scritto? Chanel”.