Harry e William distrutti, “Sei stato un papà meraviglioso”: le condizioni di salute sono agghiaccianti

Una notizia davvero sconvolgente arriva da Buckingham Palace, qualcosa che ha davvero distrutto il cuore di Harry e William, già notevolmente provati.

In questo ultimo periodo ne sono successe di cose a Buckingham Palace, i reali inglesi e tutti i sudditi stanno ancora piangendo la morte della regina Elisabetta II, un evento drammatico oltre che storico che ha completamente rivoluzionato la cronaca del mese appena passato.

Possiamo dire con assoluta certezza che esiste un mondo prima di Elisabetta e un mondo dopo. Una conseguenza con cui tutti stiamo ancora facendoci i conti, ma sicuramente in prima persona a piangere il lutto ci sono i suoi famigliari, che non solo hanno subito la perdita, ma hanno anche dovuto mettersi subito al ‘lavoro’ perché la monarchia su questo si basa, una macchina che non si può permettere di fermarsi nemmeno un momento.

Infatti, alla morte di Elisabetta II gli è succeduto immediatamente il primogenito Carlo, diventato a tutti gli effetti re Carlo III con tutti gli onori e gli oneri che ne derivano da questa posizione. Abbiamo visto un Carlo affaticato nell’ultimo periodo, stressato, nervoso, i suoi video dove ha degli attacchi d’ira hanno fatto il giro del mondo.

Di certo non sono passate inosservate le immagini che lo hanno ritratto in condizioni di salute preoccupanti. Quelle mani gonfie e arrossate hanno messo in allerta subito i sudditi e non solo, re Carlo III non sta bene, oltre al fatto che a 73 anni non sarà facile caricarsi di un’eredità così ingombrante.

“Sei stato un papà meraviglioso”, i figli sono distrutti, la notizia è drammatica

Proprio in questo momento così delicato, dove i principi William e Harry hanno appena perso la loro adorata nonna nonché regina, arriva una nuova notizia che li colpisce da vicino, i due uomini sono distrutti dalla tragedia, una notizia che davvero nessuno avrebbe voluto sentire, così arriva da Buckingham Palace una comunicazione sconcertante.

“Sei stato un papà meraviglioso”, protagonista della difficile situazione proprio Mark Dyer una delle persone tra le più importanti per il principe Harry. Lo stesso ha affermato di averlo considerato come un secondo padre, ma il rapporto è stato reciproco, lo stesso Dyer, amico intimo della compianta Lady Diana, lo ha sempre trattato come un figlio. È stato proprio lui, ex guardia Gallese del Principe Carlo, a dare conforto e un appoggio stabile a William e Harry dopo la prematura scomparsa della madre.

Adesso la notizia che arriva è drammatica, a Mark Dyer è stato diagnosticato un male terribile, un cancro. Il ricovero in ospedale è stato immediato e si è visto necessario sottoposi immediatamente alle cure per cercare di fare di tutto per salvarlo.

Ma il cancro è un mostro crudele che si insinua nel corpo e le immagini parlano chiaro, Dyer sta soffrendo, lo si vede con il volto emaciato. Sia Harry che il figlio biologico Jasper gli sono accanto in questo momento buio nella lunga battaglia alla malattia.

Un dolore profondo che nuovamente si insinua nelle vite dei reali inglesi, che stanno passando un momento di forte preoccupazione.