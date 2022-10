Spuntano le scene inedite e drammatiche dalla casa del Grande Fratello, non ci sono più dubbi: C’è stata la ‘violenza’

Nella scorsa puntata del Grande Fratello ecco le immagini della crisi di Marco Bellavia che hanno scioccato tutto il pubblico. I concorrenti hanno subito pesanti conseguenze per le loro azioni.

Uno dei concorrenti del Grande Fratello ha abbandonato definitivamente il reality. Si tratta di Marco Bellavia che dopo aver manifestato dei problemi personali avrebbe maturato la decisione di andarsene. Putroppo, Marco aveva sofferto in passato di depressione e la reclusione nella casa del GF avrebbe soltanto aumentato tutte le sue angosce ed ansie.

Ad aggravare la situazione già di per sé complessa ci sono stati i suoi compagni d’avventura che non solo non hanno affatto accolto la sua richiesta d’aiuto ma lo hanno deriso ed emarginato dal gruppo. La dinamica branco-singolo è una di quelle che viene da sempre raccontata nel Grande Fratello ma, a dir la verità, sembra che in questa occasione la situazione abbia raggiunto livelli allucinanti.

Gli altri concorrenti, quindi, sono stati accusati di aver bullizzato Marco, forse non consapevoli delle sue problematiche o comunque troppo presi dal gioco per empatizzare con l’uomo. Qualsiasi fossero le ragioni del loro comportamento, questo ha avuto delle conseguenze inimmaginabili per Marco e di conseguenza per tutto il programma.

Infatti, gli autori del Grande Fratello, durante la puntata andata in onda lunedì, hanno dovuto prendere severi provvedimenti nei confronti di alcuni vip. Ginevra Lamborghini è stata squalificata con effetto immediato dopo aver pronunciato la bruttissima frase: “Merita di essere bullizzato”. Ciacci, Gegia, Elenoire, Patrizia, invece, hanno subito un televoto flash che ha decretato l’uscita di Giovanni Ciacci dal reality. Il pubblico non ha potuto accettare il suo atteggiamento nei confronti di Marco, fatto di scherno, rabbia ed indifferenza.

Inoltre, durante la puntata sono andate in onda delle immagini davvero dure che dimostrano tutto il disagio vissuto da Bellavia.

Le immagini inedite di Bellavia

La puntata di lunedì tre ottobre è stata davvero molto forte dal punto di vista emotivo sia per gli spettatori sia per gli autori del programma stesso i quali sono stati costretti a cacciare una delle concorrenti più discusse ed in vista dell’edizione, Ginevra Lamborghini, ma le sue parole non trovavano altra scelta.

Alfonso Signorini ha definito la vicenda di Marco Bellavia come una delle pagine più brutte della televisione soprattutto perché lo storico conduttore di Bim Bum Bam ha subito il disinteresse dei coinquilini oltre che il suo dolore personale. In più, Marco ha abbandonato il gioco non additando la colpa agli altri concorrenti ma solo facendo riferimento alla sua precaria salute mentale.

Per far prendere coscienza della gravità della situazione ai vip in gara, Alfonso ha mostrato i confessionali di Marco, pieni di tristezza e rammarico, ed anche le immagini del comportamento da bulli dei suoi compagni. In particola un’immagine ha colpito tantissimo il pubblico che si è dichiarato sempre più sconvolto da questa assurda vicenda.

Si tratta di un momento in cui Marco Bellavia si trovava in estrema difficoltà e circondato da indifferenza si è rannicchiato a terra a piangere. Inutile dire come questa sia una delle scene rimaste più impresse negli spettatori che non hanno potuto fare altro se non dimostrare tutta la loro solidarietà sul Web.

Vedremo ora come verranno gestite le dinamiche dopo questo bruttissimo episodio.