Vi ricordate Tommaso Eletti? Ma cos’ha fatto l’ex concorrente? Irriconoscibile, è scioccante

Il giovane concorrente del Grande Fratello Vip 6 e partecipante di una delle edizioni più forti di Temptation Island ha un aspetto completamente diverso. I suoi followers sono davvero sotto shock.

Tommaso Eletti è un giovanissimo personaggio della televisione divenuto celebre per la partecipazione a due programmi di punta delle reti Mediaset. Eletti ha, infatti, preso parte prima a Temptation Island insieme alla sua compagna dell’epoca Valentina Nulli Augusti e poi al Grande Fratello durante la scorsa edizione venendo eliminato dopo appena quattro puntate.

Il pubblico del reality condotto da Alfonso Signorini lo ha condannato ad abbandonare la casa molto presto forse anche a causa del suo comportamento durante la partecipazione a Temptation Island. Il ragazzo, di fatti, è stato ampiamente criticato per i suoi atteggiamenti con la sua fidanzata di ben 19 anni più grande di lui considerati molto possessivi al limite del malato.

I due al termine di questa esperienza hanno deciso di lasciarsi soprattutto a causa della personalità eccessivamente gelosa di lui tanto da non permetterle di indossare ciò che lei desiderasse e di non uscire serenamente con le sue amiche.

Dopo quell’avventura Tommaso ha provato una strada nel mondo della televisione bruscamente conclusa con la sua uscita dalla casa più spiata d’Italia. Nelle sue apparizioni ha avuto sempre un look molto riconoscibile con i capelli ricci e lunghi e nelle occasioni più eleganti come qualche puntata del Gf anche tirati indietro con il gel.

Il suo aspetto è definitivamente cambiato e il nuovo look non è passato inosservato ai suoi followers di Instagram. Vediamo come è diventato.

Il nuovo look di Tommaso Eletti

Ai suoi settantaquattro mila seguaci Tommasi ha mostrato il suo assurdo taglio di capelli. Eccolo che appare completamente diverso, con i capelli molto più corti ma sicuramente molto più alla moda. Eletti è così tanto soddisfatto che ha ringraziato il suo parrucchiere taggandolo nelle storie e ha aggiunto la frase: “il top veramente”.

Tommaso è felice del suo nuovo taglio di capelli e condivide immediatamente una foto di lui con i suoi fan i quali paiono veramente apprezzare. Il ragazzo allora sembra davvero aver cambiato vita dopo le avventure in televisione. Le sue vere passioni sono soprattutto lo snowboard wakeboard, il surf, il cliffdive definendosi quindi molto sportivo.

In realtà, con grande sorpresa di tutti Eletti ha frequentato una scuola anche molto importante di Roma la St. Francis International School insieme ad una conoscenza della tv ossia Clarissa Selassié con la quale, poi, ha partecipato al GFVIP 7. Dopo essere stato espulso dalla scuola di Roma è tornato a Napoli e a soli 19 anni ha partecipato a Temptation Island con Valentina dando vita ad una storia davvero controversa.

Chissà che con questo nuovo aspetto Tommasi Eletti non abbia finalmente cambiato atteggiamento?