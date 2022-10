Disgustoso Re Carlo III: sarà costretto a mangiare questa cosa | Una vera tortura

Una tradizione che verrà rispettata per l’incoronazione di re Carlo III riguarda proprio un aspetto disgustoso di uno dei banchetti reali, la pietanza fa venire la nausea solo a guardarla.

Nonostante la dipartita della regina Elisabetta II sia ancora un argomento fortemente sentito, il triste evento e le celebrazioni del funerale hanno anche dato modo di mostrare quanto fosse amata e considerata un vero pilastro della storia del XX secolo, tanto che con lei si chiude un capitolo unico.

Nel frattempo però con un occhio stiamo anche guardando al futuro e a quello che accadrà adesso che la longeva monarca non è più fra noi e il futuro della monarchia inglese risiede tutto nel suo primogenito, re Carlo III. Sono in molti a essere particolarmente interessati a quella che sarà la sua incoronazione, anche perché non è un evento che capita tutti i giorni, considerando proprio il fatto che Elisabetta regnava da oltre settant’anni e di conseguenza sono molte le generazioni che non hanno mai assistito a un evento di questo tipo, se non visto da vecchi filmati del tempo.

Tra l’altro, l’incoronazione della regina Elisabetta II fu un evento storico anche perché per la priva volta veniva filato in diretta e reso visibile a tutti, il primo di una lunga serie di azioni decise proprio da Elisabetta II che hanno reso accessibile la monarchia anche al popolo, solitamente tenuto più distante.

Adesso aspettiamo che arrivi il momento tanto atteso per re Carlo, che dovrebbe essere il 3 giugno 2023, questa data inoltre non è casuale, quello che tutti si auspicano è che possa essere anticipata di un solo giorno così da coincidere con l’anniversario dell’incoronazione proprio di sua madre Elisabetta, che avvenne il 2 giugno 1953.

Di tutti questi aspetti davvero unici, interessanti e di grande curiosità che girano attorno alla prossima incoronazione di re Carlo III, ce n’è uno che lascia davvero disgustati, lo stesso Carlo dovrà infatti sottoporsi a una tradizione che al solo pensarci ha il voltastomaco, ma di cosa si tratta?

Re Carlo III sarà costretto a mangiare una pietanza disgustosa come da tradizione

Durante l’incoronazione di re Carlo III saranno presenti i leader mondiali, questo con grande probabilità, proprio perché come detto prima, si tratta di un evento di rilevanza internazionale, questo porterà infatti a grandi festeggiamenti, eventi ufficiali e ovviamente banchetti regali, tra questi, come vuole tradizione, ce ne sarà uno in particolare dove sarà servita una portata del tutto particolare e abbastanza disgustosa.

Si tratta della Lamprey Pie, ossia la Torta di Lampreda, se state già pensando al lampredotto, tipico piatto della cucina toscana, siete molto distanti dalla verità. La lampreda è un pesce che assomiglia molto all’anguilla però il suo aspetto riesce a essere ancora più raccapricciante, oltre al fatto che succhia il sangue alle proprie perdere, già soltanto a guardarlo non invoglia assolutamente all’assaggio.

L’animale ha le sembianze di un serpente dalla bocca spaventosa simile a una ventosa dove spuntano diversi strati di terrificanti denti di misure diverse.

Una visione davvero orrorifica, immaginatevi doverla pure mangiare, eppure pare che proprio la tradizione voglia che la Lamprey Pie venga servita durante gli eventi più importanti della monarchia inglese, come successe infatti per l’incoronazione di Elisabetta II, e altrettanto succederà con Carlo III.

Un fatto che sicuramente invece non renderà felici gli animalisti è che proprio questa specie è difficilissima da trovare in UK, anzi è praticamente estinta, per questo motivo i reali inglesi si rivolgeranno alla Great Lakes Fishery Commission, ovvero un ente gestito da Stati Uniti e Canada che tratta proprio della proliferazione e tutela di questa specie.

Infatti non è la prima volta che proprio l’associazione si occupa di fornire la Lampreda alla Royal Family per i banchetti più importanti.