Ginevra Lamborghini, finalmente esce fuori la verità su Elettra: ecco cosa mi ha fatto

Il web si scaglia contro la Lamborghini e la accusa per i suoi comportamenti al Grande Fratello. Nel mirino anche il suo rapporto con Elettra.

Con il passare degli anni il Grande Fratello diventa sempre di più un programma seguitissimo sui social forse anche di più che in televisione. Gli utenti del web sono attentissimi a tutte le cose che i concorrenti fanno e registrano prontamente ogni fatto degno di nota.

Questa edizione è stata sicuramente segnata dall’abbandono di Marco Bellavia a causa dei suoi gravi problemi personali e da una depressione acuita dalla convivenza e dalla reclusione forzata. Purtroppo, il comportamento dei suoi compagni d’avventura ha tutt’altro che aiutato l’anima di Marco Bellavia. I vip, infatti, si sono resi protagonisti di episodi davvero brutti nei confronti di Marco, al limite del bullismo.

I concorrenti del GFVip hanno assunto degli atteggiamenti esagerati forse non comprendendo a pieno il disagio di Marco. In particolare, alcuni vip sono stati presi di mira da Alfonso durante una delle puntate più difficili andate in onda fino ad adesso.

Signorini non ha potuto chiudere un occhio su una vicenda veramente forte e su un brutto episodio della televisione italiana; perciò, ha deciso di prendere provvedimenti anche verso partecipanti considerati molto forti.

Un delle vippone più amate è stata squalificata dopo aver pronunciato una frase decisa che ha lasciato tutti senza parole. Le parole dette dalla Lamborghini hanno fatto infuriare il web che ha chiesto a gran voce la punizione più dura per la ragazza. Davanti a suoi due grandi amici nella casa Ginevra si è lasciata andare ad un’affermazione troppo forte che le è costata la partecipazione al reality.

Il dolore di Marco Bellavia

Le condizioni di salute di Bellavia sono peggiorate nel corso del progredire del programma. L’ex conduttore di Bim Bum Bam era entrato con un bellissimo sorriso spento, sfortunatamente, dal ripresentarsi di una depressione radicata da tempo. L’uomo aveva chiesto al suo gruppo un aiuto per poter affrontare questo percorso insieme ma questo supporto non è mai arrivato.

Durante la sua permanenza in casa, Marco ha sentito moltissimo la mancanza di suo figlio e senza di lui non è riuscito a reggere la pressione del programma. La tendenza ad emarginare l’uomo portata avanti dai suoi coinquilini non lo ha per nulla aiutato ed è per questo che Marco ha lasciato la casa definitivamente.

La frase della Lamborghini che ha fatto infuriare il web

In un momento di confidenza Ginevra Lamborghini si è lasciata sfuggire un’espressione esageratamente inadeguata che non è passata per nulla inosservata ai media. La Lamborghini con Cristina Quaranta e Antonino Spinalbese ha detto su Marco: “Mi ha toccata! Quindi ti meriti di essere bullizzato, te lo meriti”.

Il video dell’episodio è impazzato sul web e gli utenti furiosi urlano a gran voce: “È una frase che non si dovrebbe dire. Adesso capisco perché tua sorella non ti vuole più parlare…adesso e chiaro” e ancora: “Signorini dovrebbe annunciare la squalifica, non si può accettare l’inaccettabile”.

E questa squalifica è arrivata: la Lamborghini è a casa e il rapporto con sua sorella non è stato recuperato. Anzi c’è chi nella faida tra le Lamborghini, ora, empatizza solo con Elettra.