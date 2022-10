Alberto Matano su Iva Zanicchi: “Va condannata” | L’attacco è pesantissimo

Iva Zanicchi ha insultato la giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli. Il video ha fatto il giro del web e ha scatenato polemiche molto pesanti

Scintille durante la prima puntata di Ballando con le stelle: tra momenti commoventi e insulti si è concluso il primo appuntamento con lo show di Milly Carlucci sempre seguitissimo dagli italiani. Nel corso della puntata Iva Zanicchi l’ha combinata grossa: ha insultato Selvaggia Lucarelli e alla fine è intervenuto Alberto Matano per chiarire la questione.

Anche quest’anno il cast della trasmissione vede dei concorrenti molto conosciuti. C’è Alex Di Giorgio, campione di nuoto stile libero; Iva Zanicchi, icona della musica italiana; Ema Stokholma, conduttrice radiofonica e televisiva; Gabriel Garko, attore; Lorenzo Biagiarelli, chef e compagno di Selvaggia Lucarelli; Dario Cassini, comico; Paola Barale, conduttrice e attrice; Marta Flavi, icona della tv; Luisella Costamagna, conduttrice e giornalista; Giampiero Mughini, giornalista; Rosanna Banfi, attrice e figlia dell’attore Lino Banfi; Alessandro Egger, modello italo-serbo; Enrico Montesano, attore e conduttore.

Per la giuria sono tornati Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, pronti a dare il loro giudizio ai concorrenti e agitare le serate. Alberto Matano è rimasto opinionista fisso del programma, e accanto a lui si alterneranno diversi personaggi di puntata in puntata.

Tutti e quattro i giudici sono piuttosto polemici, come i telespettatori hanno già avuto modo di scoprire nelle passate edizioni, e nelle prima puntata non sono infatti mancati i primi scontri. Uno di questi, però, ha colpito in particolar modo il web, che si è scatenato contro l’accaduto.

Iva Zanicchi insulta Selvaggia Lucarelli

Dopo l’esibizione di Iva Zanicchi col maestro Samuel Peron i giudici si sono espressi col solito voto da 1 a 10. Selvaggia Lucarelli è stata l’unica a valutare 0 l’esibizione della coppia, e i due si sono scontrati con la giornalista.

Dopo qualche battibecco si è passati all’esibizione successiva, ma la Zanicchi non è riuscita a lasciar perdere l’accaduto e ha sussurrato una pesante offesa all’orecchio di Peron. “Tr**a” ha detto al suo maestro, ma il microfono era aperto e il suo insulto è stato udito da tutti. In studio nessuno si è accorto dello scivolone, ma ai telespettatori la cosa non è sfuggita e il video ha fatto subito il giro del web.

“Attendo delle scuse” ha scritto la Lucarelli su Twitter. Alberto Matano, a Domenica In, ha spiegato l’accaduto a Mara Venier. “Nessuno di noi che eravamo presenti, neanche Milly Carlucci, si è reso conto di ciò che Iva Zanicchi stava sussurrando fino a quando sui social ha iniziato a circolare il video in cui veniva sottolineata la parola sussurrata.

Ma io l’ho visto molto dopo, quando ero fuori dallo studio: per questo ho assegnato il tesoretto a Iva Zanicchi, che rivendico, e per questo nessuno di noi è intervenuto, a parte le scuse generali di Milly che ha spiegato che erano in corso verifiche sul caso”.

“Gli insulti non ci devono essere, le scuse sono il minimo” ha continuato. “In questo caso c’è stata una parola molto sgradevole che va condannata. Sono arrivate le scusa, punto e a capo”.

Nel frattempo sono arrivate anche le scuse della Zanicchi su Twitter: “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria“.