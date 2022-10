Martin Castrogiovanni, il dramma: “Sei mesi di vita” | Terrore per il rugbista, una vera tragedia

Martin Castrogiovanni svela un dramma che spaventa i fan: una tragedia che nessuno si sarebbe aspettato

Il “gigante buono” Martin Castrogiovanni è entrato nel cuore di tutti grazie alla sua spontaneità e simpatia. L’ex rugbista ha conquistato i telespettatori e ha molti fan al seguito; a loro ha fatto una confessione drammatica che li ha terrorizzati.

Nato a Paranà, in Argentina, è uno dei giocatori di rugby più conosciuto in Italia e al mondo. Insieme a Sergio Parisse è il terzo giocatore ad aver raggiunto le cento presente nella nazionale italiana di rugby.

Castrogiovanni è arrivato in Italia a 20 anni e ha iniziato a giocare nel Calvisano, un club rugbistico lombardo. Nel 2002, solo un anno dopo il suo arrivo nel paese, ha giocato con la nazionale. La sua carriera sportiva è ricca di vittorie, tanto che nel 2013 è stato introdotto nella Premiership Rugby Hall of Fame, uno dei più importanti riconoscimenti del rugby.

Nel 2016 si è ritirato dallo sport agonistico, anche se prosegue il suo lavoro nella Castro Rugby Academy, un camp estivo per ragazzi e ragazze amanti del rugby.

Dopo l’abbandono della carriera sportiva si è dedicato a quella televisiva: nel 2016 ha condotto Il più forte su DMAX insieme ad Alessio Sakara; nel 2017 ha partecipato a Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci. La conduttrice è una delle persone a cui Castrogiovanni è più legato nel mondo dello spettacolo.

Dal 2017 è sbarcato a Tu sì que vales, che conduce insieme a Belen Rodriguez e Alessio Sakara. Nel 2018 è stato il primo protagonista di Campi di battaglia e nel 2019 ha partecipato ad Amici celebrities, spin-off di Amici di Maria De Filippi.

Martin Castrogiovanni, una notizia drammatica

Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli hanno da poco ricominciato a fare i giudici di Tu sì que vales. In contemporanea, Castrogiovanni, Belen e Alessio Sakara sono tornati alla conduzione del talent show.

In occasione delle nuove puntate, l’ex rugbista è stato intervistato dal settimanale Dipiù TV e ha parlato di un dramma tremendo che lo ha colpito: “Mi avevano dato sei mesi di vita” ha raccontato. “Dopo una serie di analisi e controlli mi avevano detto di avere un cancro alla zona dei nervi lombari”.

Momenti di puro terrore per l’ex sportivo. Per fortuna in seguito a ulteriori esami è venuto fuori che il tumore era benigno e che c’era stato un errore di valutazione. Il tumore gli è stato asportato senza particolari problemi e Castrogiovanni ha ripreso a giocare.

Un enorme spavento per i fan, che poi hanno potuto tirare un lungo sospiro di sollievo. Oggi l’ex rugbista vorrebbe mettere su famiglia insieme a sua moglie Daniela Marzulli.