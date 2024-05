Richiamo Esselunga, la nota marca di latte lancia l’allarme: controlla questo codice | Riportalo subito indietro per il ritiro

La nota marca di latte ha lanciato il richiamo, questi sono i codici dei lotti ‘incriminati’, l’azienda lancia il messaggio di non berlo.

Una nota marca di latte distribuita da Esselunga ha emesso un richiamo per alcuni lotti che presentano codici specifici. Questa azione è stata presa a seguito di segnalazioni di un sapore anomalo nel latte, la cui causa è ancora oggetto di indagine. Per garantire la sicurezza dei consumatori, l’azienda ha deciso di ritirare immediatamente questi prodotti dai supermercati.

Avviso di richiamo: controlla subito questi codici che ti forniremo potrebbero davvero salvarti dallo stare male. Infatti, Esselunga ha lanciato un’allerta per i consumatori riguardante il latte marchiato Pavilat, invitando a verificare i codici lotti indicati sulle confezioni.

I lotti interessati includono diverse tipologie di latte, tra cui il latte parzialmente scremato Esselunga, il latte parzialmente scremato e intero di alta qualità marchiato Pavilat. La catena di supermercati ha segnalato che questi lotti devono essere riportati indietro per il ritiro.

Il motivo per il richiamo è questo strano sapore che avrebbe il latte, difficilmente classificabile ma è certo che è stato riscontrato in alcuni lotti di latte. Nonostante la causa esatta debba ancora essere confermata, l’azienda ha preferito agire con prudenza e togliere i prodotti dai vari punti vendita.

I Lotti ritirati: controlla se ce li hai nel tuo frigo o dispensa

Per chiarezza facciamo un recap di quali sono i lotti a rischio e che sono stati appunti ritirati dal mercato per essere sottoposti a diversi controlli. Si tratta di prodotti forniti dalla Latteria Soresina Società Cooperativa Agricola, azienda specializzata in provincia di Cremona che al momento non ha fornito ulteriori informazioni rispetto a ciò che sta avvenendo anche se ha provveduto a rendere presente questa informazione ai consumatori.

I lotti interessati sono quello del Latte fresco pastorizzato intero di alta qualità a marchio Esselunga, il Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato sempre marchio Esselunga e un lotto del Pavilat Latte fresco pastorizzato parzialmente scremato. Tutti questi alimenti hanno scadenza 9 maggio e sono venduti in bottiglie in Pet da 500 ml ad 1 litro.

Indicazioni per i consumatori: cosa fare

Entrambe le società coinvolte, Latteria Soresina e Esselunga, hanno raccomandato i loro clienti di non consumare il latte appartenente ai lotti indicati e di restituirlo immediatamente al punto vendita per un rimborso completo.

È importante sottolineare che questo richiamo è precauzionale e che entrambe le aziende stanno conducendo un’indagine approfondita per identificare la causa del problema e risolverlo al più presto possibile. Un misura preventiva ma necessario, presa, per evitare possibili rischi per la salute dei consumatori.