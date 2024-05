Fedez, svelato il vero nome della nuova ragazza: questo è un colpo basso per Chiara che risponde | Partono schiaffi

Uscito allo scoperto il nome della nuova ragazza di Fedez, per Chiara un colpo bassissimo che risponde con uno schiaffo.

Sembra proprio che la rottura tra Fedez e Chiara Ferragni sia confermata. Il rapper è stato paparazzato in atteggiamenti intimi con una misteriosa ragazza bionda, scatenando un vero putiferio mediatico. La risposta di Chiara non si è fatta attendere: una foto che molti interpretano come una frecciatina al suo ex.

Le foto pubblicate non lasciano dubbi: Fedez è in compagnia di una bellissima ragazza bionda. I due sono stati immortalati in atteggiamenti intimi durante una serata a Milano, tra abbracci, baci e sorrisi complici. Chi è la nuova fiamma di Fedez?

L’identità della ragazza è ancora avvolta nel mistero. Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di una ragazza originaria di Milano, con la quale Fedez avrebbe già avuto un flirt in passato. I continui pettegolezzi sui presunti flirt di Fedez non accennano a placarsi.

Dopo le recenti incursioni dei paparazzi, il rapper è stato sorpreso – almeno così sembra – lo scorso venerdì sera a Milano durante una festa. Attraverso un video postato sui social, sembra che durante l’evento Fedez abbia fatto una sosta per conversare con una ragazza bionda, per poi, alcuni minuti (o forse ore) dopo, proporle di spostarsi altrove.

Chi è la nuova fiamma di Fedez

Secondo quanto riportato dalla pagina Instagram “Il Mondo Del Reality”, la ragazza si sarebbe allontanata verso l’uscita, per poi essere raggiunta da Fedez poco dopo. La bionda in questione risponde al nome di Ludovica Di Grecy su Instagram, una giovane appartenente all’alta società milanese di cui non si hanno molte informazioni, se non le immagini del suo profilo social e alcuni scatti condivisi su Facebook.

Fedez e Chiara, che si erano sposati nel 2018 con una cerimonia da favola, sembrano davvero ai ferri corti. Le voci di una crisi circolavano già da tempo, ma le foto di Fedez con la misteriosa bionda sembrano aver confermato la rottura.

Fedez e i Rumors: La Reazione di Chiara Ferragni

Le voci che circondano la vita sentimentale di Fedez sembrano crescere di giorno in giorno, alimentando speculazioni su una presunta nuova fiamma nell’orbita del rapper. Recentemente, durante la Paris Fashion Week, l’influencer Elisa de Panicis ha scatenato il dibattito rivelando di averlo visto baciare un’altra donna. Questo avvenimento ha contribuito a nutrire l’interesse pubblico verso la situazione sentimentale dell’ex coppia, alimentando dubbi e ipotesi su un presunto tradimento.

Mentre il clamore mediatico intorno alle presunte avventure di Fedez cresceva, Chiara Ferragni ha mantenuto una posizione riservata, concentrandosi sulla sua famiglia e sul suo benessere personale. Attraverso i suoi canali social, la celebre influencer ha condiviso momenti intimi con i suoi figli e le sue sorelle, manifestando un forte legame familiare. Tuttavia, tra gli scatti degli outfit sfoggiati durante gli eventi, un particolare post ha catturato l’attenzione: un video che raffigurava una coppia anziana tenersi per mano, accompagnato dalla didascalia “Life goals” (obiettivo di vita). Questo gesto suggerisce che, nonostante le difficoltà coniugali, Chiara Ferragni continua a nutrire speranze e sogni d’amore, mostrando una resilienza che affascina e ispira i suoi numerosi seguaci.