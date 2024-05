Chiara Ferragni, arrivato il divorzio ufficiale: carte firmate per una cifra vergognosa | La fine della storia

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez, che per anni ha incantato il pubblico, sembra essere giunta ad una fase critica. L’indagine per truffa aggravata che coinvolge Chiara Ferragni, legata allo scandalo del Pandoro Balocco, ha scatenato una tempesta nella vita privata della coppia, portandoli sull’orlo della rottura.

Le prime crepe nel loro rapporto sembrano essere emerse già da dicembre 2023, quando le voci di una crisi tra i due hanno iniziato a circolare. Diverse speculazioni hanno alimentato questa crisi, ma è stato Fedez stesso a confermare la separazione durante una puntata di “Belve”, il programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. L’addio, insomma, pare essere definitivo così come l’ufficialità del divorzio sempre più vicina.

Ora, Chiara Ferragni e Fedez conducono vite separate, unite solamente dall’amore per i loro figli. Mentre molti ipotizzavano in un ritorno di fiamma tra i due proprio in virtù del fatto che i documenti del divorzio non fossero ancora depositati, questa conferma della separazione distrugge in maniera netta questa speranza.

Ma non è tutto: la situazione generale si complica ulteriormente. Una persona in particolare si aggiunge a questo già complesso quadro generale che ha come protagonista Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni dice addio ad una persona importante

Sebbene non si abbiano notizie certe dell’ufficialità del divorzio tra Chiara e Fedez, c’è invece praticamente la certezza che la Ferragni si sia “separata” da una figura chiave del suo lavoro: il suo manager Fabio Maria Damato. Tra l’imprenditrice e il suo “braccio destro e sinistro”, come lo ha definito Chiara stessa, c’è una vera e proprio crisi nera. Secondo quanto riportato dal giornale Il Messaggero, Damato è pronto a lasciare presto la sua posizione manageriale, ma prima di procedere con le dimissioni avrebbe preteso una liquidazione milionaria.

Damato, che è anche membro dei consigli di amministrazione di due società dell’influencer The Blonde Salad e Chiara Ferragni Collection, è stato legato a Chiara Ferragni per ben otto anni e non solo nell’ambito del business. I due sono stati per lungo tempo amici ma secondo alcune indiscrezioni, confermate dal giornalista Gabriele Parpiglia, i due non avrebbero contatti da quando è scoppiato il gate relativo al Pandoro Balocco. Se a questo aggiungiamo il fatto che la cifra richiesta da Damato per lasciare le aziende della Ferragni ammonti a circa “4 milioni di euro”, va da sé che il rapporto è insanabile.

Le rivelazioni di Fedez

Ma le implicazioni di Fabio Maria Damato non si fermano qui. Come Fedez ha recentemente rivelato a Belve, la decisione di separarsi da Chiara è stata influenzata anche dalle responsabilità che la Ferragni ha scelto di prendersi per lo scandalo, mentre avrebbe dovuto spiegare che non tutte erano sue. Senza fare nomi, infatti, il rapper milanese ha fatto intendere che la colpa è anche del suo manager il quale avrebbe consigliato malamente sua moglie su questioni finanziarie. E’ chiaro, quindi, che stesse parlano proprio di Damato.

Dall’altra parte, Damato si è trincerato nel silenzio, non rilasciando interviste e non aggiornando il suo profilo Instagram dal dicembre 2023. Mentre la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez sembra giunta al capolinea, anche il rapporto tra Ferragni e il suo manager Fabio Maria Damato è sotto i riflettori. La separazione tra la coppia e la possibile fine della collaborazione lavorativa tra Chiara Ferragni e Damato gettano ombre sul futuro di entrambi. Resta da vedere come evolveranno le vicende personali e professionali di queste figure così prominenti nel mondo dell’intrattenimento e del business.