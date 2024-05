Shōgun 2, finalmente lo showrunner parla di cosa ci sarà dopo: questa la storia che racconterà | Novità escludive

Finalmente lo showrunner di Shōgun ha deciso di rompere il silenzio sulla seconda stagione e la storia che vorrà raccontare.

I fan si devono ancora riprendere dal finale di Shōgun e già chiedono a gran voce una seconda stagione. In effetti sarà difficile dire addio a Toranaga, Blackthorne e gli intrighi di potere, ed è per questo che lo showrunner della serie sta già pensando a come proseguire lo show.

Finora le speranze di rivedere i personaggi tanto amati sono rimaste molto basse perché la serie tratta interamente le vicende del libro, quindi la storia non avrebbe niente di più di ciò che abbiamo visto da raccontare.

Non è raro però che, in seguito al successo, la serie tv intraprenda un percorso tutto suo e segua una strada completamente diversa dal materiale da cui è stata tratta.

È per questo che i fan dello show stanno sperando in una seconda stagione, e finalmente le loro preghiere sembrano aver ricevuto una risposta: ci sono importanti novità su Shōgun 2.

Un successo planetario

Il libro di James Clavell del 1975 fa parte della cosiddetta Saga Asiatica dell’autore, è il primo in ordine cronologico e narra di una storia e di personaggi scollegati dagli altri romanzi. La storia di Clavell aveva già stregato gli amanti del Giappone ai tempi, tanto che nel 1980 era stata tratta una miniserie televisiva interpretata da Richard Chamberlain e Toshirō Mifune. La serie in onda su Disney+ non è quindi l’unica tratta dal romanzo, ma è di certo quella che ha ottenuto il maggiore successo tra le due, riuscendo a mettere d’accordo pubblico e critica.

Solo la premiere ha registrato 9 milioni di visualizzazioni globali su Hulu, Disney+ e Star+, superando la prima stagione di The Kardashians e la seconda stagione di The Bear. Fin dai primi episodi la serie ha conquistato il cuore degli spettatori diventando un vero e proprio fenomeno amato in tutto il mondo. Una seconda stagione è praticamente d’obbligo, ma non è così semplice.

Le novità su Shōgun 2

Chi sperava di continuare a seguire la storia di Toranaga e della sua ascesa al potere, purtroppo rimarrà deluso: non ci sarà una seconda stagione di Shōgun. Ma non tutto è perduto: lo showrunner della serie ha spiegato che vorrebbe continuare ad adattare la saga di Clavell regalando agli amanti del Giappone antico una nuova storia basata su un altro libro dell’autore. Al momento la scelta potrebbe ricadere su Tai-Pan, romanzo che racconta della vittoria degli inglesi nella prima guerra dell’oppio e del tentativo di conquista di Hong Kong.

Anche in questo caso la componente di lotta per il potere, politica e famigliare sarà molto forte. Lo showrunner preannuncia una storia all’altezza di Shōgun se non più bella, e anche questa volta dovrebbe essere una miniserie autoconclusiva. Insomma, la volontà di proseguire sullo stesso filone c’è, il materiale da cui trarre ispirazione pure, quindi manca solo una data di inizio. Il successo di Shōgun è troppo e sarebbe controproducente interrompere la serie, anche se, in caso di conferma, le aspettative per una seconda stagione sarebbero altissime. Non ci resta che attendere nuove notizie dai produttori.