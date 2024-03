Shōgun, la serie Tv sul Giappone e la sua storia: cosa c’è di vero e cosa no | Un viaggio incredibile

La nuova serie Tv Disney+ Shōgun sta riscuotendo un grande successo, ambientata nel Giappone del 1600. Ma cosa c’è di vero?

Una nuova serie sta conquistando il cuore degli spettatori di tutto il mondo: si chiama Shōgun ed è impossibile che non l’abbiate sentita nominare almeno una volta da un amico o un parente.

Tratta dall’omonimo romanzo d’avventura di James Clavell, primo capitolo della Saga Asiatica dell’autore, la miniserie narra di John Blackthorne, un marinaio inglese, che naufraga sulle coste del Giappone.

Qui verrà coinvolto nelle lotte per il potere tra Ishido e Toranaga, due signori feudali che mirano a diventare shōgun, la carica più alta delle forze armate del Paese.

La storia raccontata sta affascinando moltissimi, ma cosa c’è di vero? Ecco i personaggi e i fatti storici a cui si è ispirato l’autore del romanzo.

Cosa c’è di vero in Shōgun?

Molti fan della serie si sono chiesti se la storia, sia del libro che dello show, sia vera oppure no. Anche se numerosi personaggi ed eventi sono inventati, ci sono comunque parecchi dettagli che attingono alla storia del tempo. Per esempio, John Blackthorne non è esistito davvero, ma è fortemente ispirato a William Adams, navigatore inglese considerato il primo britannico a raggiungere il Giappone nel 1600. La storia di Adams è davvero incredibile: il navigatore è sopravvissuto a un disastro navale ed è diventato uno dei principali consiglieri di Tokugawa Ieyasu, fondatore dello shogunato Tokugawa.

Le storie di Blackthorn e Adams si intrecciano molto strettamente e, anche se nella serie il personaggio ha sicuramente un ruolo maggiore rispetto all’ispirazione reale, il rapporto con Yoshi Toranaga non è poi così diverso da quello che c’è stato davvero tra Adamas e Ieyasu. Interessante è anche il parallelo tra Toranaga e il suo corrispettivo storico, molto più simili di ciò che molti potrebbero pensare, ma soprattutto quello tra Toda Mariko e Hosokawa Gracia.

Toda Mariko e la Black Ship

Nella serie Toda Mariko è la moglie del figlio di Toda Hiromatsu, un anziano generale al servizio di Toranaga. La donna conosce il portoghese e per questo diventa l’interprete di Toranaga e Blackthorne. Ma cosa c’è di vero nella sua storia? L’autore del libro Shōgun si è ispirato a Hosokawa Tamako, una nobile giapponese convertita al cristianesimo. Unica sopravvissuta di un massacro famigliare, venne additata come una traditrice. La donna nella realtà morì nel 1600 e non conobbe affatto William Adams.

Un’altra similitudine affascinante con la storia è rappresentata dalla Black Ship: questa imbarcazione è esistita davvero ed era una nave portoghese che commerciava col Giappone e inizialmente anche con la Cina, prima che venissero interrotti i rapporti commerciali. Shōgun, anche se non del tutto aderente alla vera storia, è una serie assolutamente da recuperare. Gli episodi vengono pubblicati settimanalmente su Disney+; sulla piattaforma sono già disponibili i primi tre.