Poste Italiane assume, posizioni aperte per più di 1.000 dipendenti: ecco come fare domanda

Poste Italiane ha aperto il bando per nuove assunzioni: posti oltre i 1.000 tra addetti agli sportelli e non solo. Ecco come candidarsi.

Trovare lavoro è un ostacolo che per alcuni può risultare difficile, soprattutto in questo periodo storico che stiamo vivendo dettato dall’inflazione e dell’età pensionistica sempre più alta. Infatti, i giovani faticano a trovare il loro primo impiego perché gli adulti sono costretti a lavorare per più tempo rispetto a qualche decennio fa.

Tuttavia, ci sono alcuni periodi dell’anno in cui grandi aziende nazionali aprono le loro porte e permettono di candidarsi per le posizione libere. In questo momento ad aver aperto il bando per la posizioni disponibili sono le Poste Italiane. Se avete intenzione di lavorare tutto l’anno per un’azienda sicura ed utile, non perdete tempo e candidatevi subite per Poste Italiane.

Adesso ci sono diverse posizione aperte in Poste Italiane per le quali ci si può proporre che riguardano gli operatori presso gli sportelli, i consulenti finanziari ed altri profili professionali inerenti al mondo delle Poste Italiane. Nello specifico, le posizione aperte disponibili adesso sono 1.085 e sono distribuite tra Posta, Comunicazione e Logicista (PCL) e Mercato Privati (MP).

Guardando alla Posta, Comunicazione e Logistica (PCL) si ricercano candidati per 670 posizioni aperte riguardanti la produzione nei nodi logistici e 15 trasformazioni full-time. Invece, per quanto riguarda il Mercato Privati (MP) i posti liberi sono 750 tra cui 350 per specialisti consulenti fiscali, 240 per sportellizzazione, 100 per operatori di sportello e 60 trasformazioni full-time.

Nuovo accordo

Queste posizioni nascono dal recente accordo sindacale firmato lo scorso 5 febbraio tra Poste Italiane e i sindacati SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL poste, CONFSAL Com.ni, FAILP-CISAL e FNC UGIL Com.ni. Questo accordo prevede non solo l’apertura di 1.085 posizioni presso Poste Italiane, ma anche l’attivazione della mobilità nazionale.

Nel dettaglio, la mobilità nazionale sarà attivata con aggiunta di trasferimenti tra portalettere e movimenti nell’ambito del Mercato Privati (MP) che, inoltre, renderanno partecipi anche gli operatori di sportello e gli specialisti commerciali. Per non perdere questa opportunità di lavoro è meglio non perdere troppo tempo e candidarsi subito.

Entro quando proporsi

Per poter usufruire di questa possibilità e candidarsi per le posizioni aperte in Poste Italiane si deve seguire un iter preciso. Più nello specifico, si deve consultare il sito web ufficiale di Poste Italiane, accedere all’area Lavora con noi e controllare quali posizioni sono disponibili ad assumere nuovo personale.

Se interessati ad un’offerta di lavoro, potete inviare il vostro curriculum vitae tramite il sito stesso. Per non perdere il bando dei 1.085 posti a disposizione in Poste Italiane è meglio informarsi e candidarsi subito perché le assunzioni verranno fatte fino a luglio 2024, ovvero stanno assumendo nuovo personale anche adesso perché il tempo limite rientra nei primi sei mesi dell’anno.