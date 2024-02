Poste Italiane assume, scadenza il 29 febbraio: in tutta Italia | Come fare domanda

Poste italiane è alla ricerca di operatori di sportello in tutta Italia da inserire inizialmente a tempo determinato.

In molti in questo periodo sono alla ricerca di un posto di lavoro che possa garantire un tenore di vita dignitoso, per fortuna è uscito un bando valido in tutti Italia, lanciato da Poste italiane che assume operatori di sportello.

La scadenza di questo bando è davvero a brevissimo, infatti si chiuderà con la fine del mese, il 29 febbraio, i requisiti richiesti sono specifici. Ecco come fare domanda.

Poste Italiane è una delle più grandi realtà statali nel nostro Paese con sedi in tutta la Penisola, come in questa precisa occasione, infatti, le candidature sono aperte per tutte le regioni, favorendo, così, l’introduzione di nuovi lavoratori.

Inizialmente, quello che verrà proposto sarà un contratto a tempo determinato presso le filiali si tutto il territorio più precisamente ecco l’elenco completo delle sedi che stanno ricercando personale.

Le sedi di Poste Italiane che assumono

Attualmente è stato aperto il bando per operatori di sportello in tutta Italia e nello specifico queste sono le sedi in ordine alfabetico, Agrigento, Ancona, Aosta, Arezzo, Asti, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecco, Lodi.

A queste si aggiungono anche, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza e Brianza, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pistoia, Potenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Sud Sardegna, Terni, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo.

Requisiti necessari e come fare domanda

I requisiti necessari per poter fare domanda sono l’iscrizione al collocamento mirato con l’appartenenza alle categorie protette, come indicato dall’art. 1 della Legge 68/99, viene richiesto un grado di invalidità superiore al 45%, oppure in alternativa anche del 33% se l’invalidità e accertata dall’INAIL.

Inoltre è necessario aver conseguito il diploma di scuola superiore quinquennale o essere in possesso una laurea, se rientri in queste face allora devi fare domanda al più presto sul sito di poste italiane, sezione lavoro, l’importante è arrivare la propria partecipazione alle selezioni entro e non oltre la data del 29 febbraio, dopodiché verranno chiuse. Lavorare per Poste Italiane è un primo passo importante per una stabilità lavorativa ed economica, soprattutto in un momento di profonda crisi lavorativa del nostro Paese. Inoltre svolge un ruolo chiave nel facilitare le transazioni e le comunicazioni.