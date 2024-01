Poste Italiane assume, posizioni aperte al centro-nord: scadenza a breve | Come accedere al bando

È uscito il bando per lavorare in Poste italiane, requisito minimo il diploma, la scadenza è a breve ecco come candidarsi.

Se siete alla ricerca di un lavoro o avete voglia di cambiare definitivamente vita, questa potrebbe essere la giusta occasione. Poste Italiane, infatti, ha aperto un bando per nuovi candidati, offrendo la possibilità a moltissime persone di trovare un lavoro stabile.

Tutti (o quasi) sogniamo di firmare un contratto a tempo indeterminato e sistemare la nostra situazione finanziaria: aziende come Poste Italiane permettono di raggiungere una stabilità economica in pochissimo tempo, ecco perché non dovete farvi sfuggire quest’ultimo annuncio.

Inoltre, capita raramente che Poste apra posizioni di questo tipo: la cosa sorprendente è che i requisiti minimi non sono difficili da raggiungere. Basta essere maggiorenni e aver conseguito il diploma.

Tuttavia, è importante candidarsi nel minor tempo possibile: la scadenza del bando, infatti, è tra pochi giorni. Il tempo stringe, ma se riusciste a preparare un buon curriculum vitae, potreste fare un figurone e svoltare la vostra carriera lavorativa.

L’offerta di lavoro

Poste Italiane ha aperto una posizione per addetti a SDA Express Courier: l’unico requisito necessario è quello di avere il diploma. L’annuncio è disponibile sul loro sito nella sezione “Lavora con noi”. Ricordiamo che SDA Express è un corriere che fa parte del gruppo Poste Italiane.

Si cercano diplomati per un lavoro di addetti alla logistica per lavorare nell’ambito dei corrieri espresso. La mansione prevede attività di magazzino e la supervisione dei tempi di consegna, nonché degli standard qualitativi. Il candidato dovrà gestire lo smistamento merci e assicurarsi che vengano consegnate al destinatario nei tempi prestabiliti. Inoltre, dovrà svolgere attività di picking, carico/scarico merci, movimentazione e processamento. Insomma, si diventa fondamentali per il corretto funzionamento della grande macchina chiamata Poste Italiane.

Come candiarsi

I requisiti da avere per candiarsi all’offerta di lavoro sono davvero pochi e per questo si rivolge a un grande numero di persone: basta essere maggiorenni e aver conseguito il diploma con una votazione minima del 70/100. I candidati lavoreranno su turni anche notturni e devono essere delle persone socievoli, pronte a lavorare in team.

Fondamentale la voglia di mettersi in gioco e imparare una nuova mansione. La posizione lavorativa interessa principalmente le città del Centro-Nord Italia, come Milano, Trieste, Piacenza, Bologna, Gorgonzola e molte altre. Se siete interessati all’offerta di lavoro e desiderate candidarvi, allora fatelo in fretta, perché il bando chiuderà il prossimo 24 febbraio 2024.