Concorso pubblico Comunale, aperto bando in Lombardia: assunzione indet. e 1.700€ al mese | Scade tra pochi giorni

È stato aperto il bando in Lombardia per lavorare in Comune con un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio da 1.700€.

Se siete alla ricerca di un lavoro nel pubblico, questa è la vostra occasione: il comune di Monza ha indetto un concorso per una nuova persona da assumere a tempo indeterminato con un paga ottima.

I concorsi pubblici per determinati ruoli vengono pubblicati molto raramente, quindi bisogna stare sempre all’erta e controllare i siti web di comuni e province per avere l’opportunità della vita.

Se abitate nel comune di Monza o nelle vicinanze, oppure siete disposti a trasferirvi per svolgere il lavoro dei vostri sogni, è il momento giusto per mettervi in gioco.

Ma affrettatevi: le selezioni stanno per chiudere e dovete presentare domanda il prima possibile. Ecco i requisiti ed entro quando proporre la vostra candidatura.

Concorso pubblico: il ruolo da ricoprire

Il comune di Monza è alla ricerca di un nuovo assistente sociale. Chi ricoprirà questo ruolo dovrà occuparsi di aiutare le persone in difficoltà sul territorio comunale al fine superare le situazioni di bisogno e aiutare queste persone a reintegrarsi nella società. La figura dovrà possedere una serie di competenze comportamentali quali la capacità di analisi del contesto, l’affidabilità, la capacità di gestire i processi ed essere orientata all’apprendimento.

Si tratta di un ruolo molto importante che richiede una certa esperienza, visto che si avrà a che fare con situazioni molto delicate. È importante quindi presentare la propria candidatura solo se si rispettano tutti i requisiti e se si ritiene davvero di avere le capacità richieste, per evitare perdite di tempo inutili.

Presentate subito la candidatura

Per essere ammessi alla selezione occorre possedere o una laurea magistrale in programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali o una laurea triennale in Servizio Sociale; inoltre, bisogna essere iscritti all’Albo professionale degli Assistenti Sociali. Ci si può candidare anche se non si è ancora iscritti ma si è presentata la domanda, anche se l’assunzione è poi subordinata all’avvenuta iscrizione all’Albo. Come per tutti gli altri concorsi pubblici, bisogna non aver riportato condanne penali o provvedimenti e non essere sottoposto a procedimenti penali.

Se soddisfi tutti questi requisiti è la tua occasione per provare a ottenere un posto a tempo indeterminato. La paga è ottima: 1.700 euro al mese (23.212 euro lordi annui, 116 euro di indennità di vacanza contrattuale e 622 euro di indennità di comparto lorda annua), con tredicesima e altri benefici contrattuali. Il termine per presentare le domande però è vicino: le candidature vanno inviate entro il 22 gennaio. Se pensate di essere adatti a ricoprire questo ruolo, dovete approfittare subito dell’occasione unica.