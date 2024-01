Assegno da 600€, a persona e non a famiglia: serve solo questo dato | Devi richiederlo al più presto

La nuova normativa mette a disposizione un assegno a persona di 600€ se si è in possesso di uno specifico dato, controlla e richiedilo.

Vi piacerebbe ricevere 600 euro sul conto senza fare fatica? Oggi è possibile grazie a una normativa particolare, di cui poche persone sono a conoscenza. Soprattutto perché, con l’arrivo del 2024, sono state apportate parecchie modifiche.

Al giorno d’oggi un aiuto economico è ben gradito, in quanto il carovita sta mettendo in ginocchio le famiglie di italiani, che ogni giorno cercano di risparmiare per arrivare a fine mese.

Ecco perché è fondamentale conoscere le normative e informarsi sui requisiti necessari per usufruire degli aiuti messi a disposizione dallo Stato.

Proprio negli ultimi giorni si parla molto dell’Assegno di inclusione, che quest’anno presenta delle importanti novità.

Come richiedere l’Assegno

Grazie al nuovo Assegno introdotto dal Governo in carica, ogni membro della famiglia ha diritto a una tessera personale, sulla quale viene accreditata la cifra concordata dallo Stato. Si tratta di una novità importante, perché porta soldi nelle case degli italiani e le famiglie numerose hanno la possibilità di avere aiuti economici all’altezza delle loro esigenze. In passato, invece, veniva fornita solamente una carta per famiglia. Il decreto ministeriale n. 154 del 2023, tuttavia, ha stabilito che l’Assegno può essere erogato in parti uguali e diverse in tessere destinate a ciascun membro della famiglia maggiorenne. L’importante è che la cifra complessiva dell’Assegno superi i 200 euro mensili: questo vuol dire che in una famiglia di tre persone maggiorenni, verranno erogati 600 euro divisi in 3 tessere da 200.

Si tratta di una novità importantissima che può offrire un grande aiuto nella vita di tutti i giorni, ma poche persone ne sono al corrente. Per fare la domanda e ricevere le carte, bisogna richiedere contestualmente l’Assegno di inclusione. Nel caso la vostra richiesta venisse accettata, le carte vi vengono direttamente consegnate. Se, invece, inviate la richiesta per le carte in un secondo momento, allora dovete utilizzare il modello Adi-Com esteso. In questo caso, la suddivisione in card viene fatta circa due mesi dopo la richiesta.

I requisiti necessari

Un aspetto importante da non sottovalutare è che la suddivisione non è revocabile: questo vuol dire che se sceglierete questa opzione, il credito viene suddiviso in tante card quanti i componenti della famiglia di età superiore ai 18 anni e non potrete tornare indietro. Se nel corso dell’anno cambiaste idea, dovreste aspettare il rinnovo per modificare la suddivisione dell’Assegno.

Disabili o persone non autosufficienti hanno pieno diritto all’Assegno, ma anche i componenti over 60 o maggiorenni su cui gravano carichi di cura, ossia un genitore con un figlio fino a 3 anni di età o almeno 3 figli, oppure un caregiver. Se siete interessati a scoprire di più sugli aiuti economici a disposizione, recatevi sul portale dell’Inps dove troverete tutte le informazioni.