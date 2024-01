Concorso per bibliotecari, tempo indeterminato: scadenza il 31 gennaio | Come fare domanda

È stato aperto il concorso per bibliotecari e informatici in conservatorio con contratto a tempo indeterminato, scadenza a breve.

Con l’arrivo del 2024 ecco aprirsi una nuova opportunità per coloro che in Italia sono in cerca di lavoro. Come viene spesso detto, cercare lavoro è il lavoro più faticoso che ci sia, dunque occasioni come queste fanno gola a molte persone e bisogna coglierle prima che sia troppo tardi; di cosa si tratta?

Un bando per bibliotecari ed informatici è stato aperto e accoglierà le domande di ammissione fino al 31 gennaio 2024, dunque solo nel primo mese di questo nuovo anno. Al periodo delle domande seguiranno poi altri step per delineare i candidati migliori attraverso prove di varia natura – che dipendono anche dal numero di applicazioni ricevute.

Le posizioni, come detto, sono per bibliotecari ed informatici, ma nella fattispecie si cercano figure di collaboratori che si occupino dell’organizzazione e gestione del materiale del conservatorio – il luogo di lavoro – e dell’assistenza ai clienti (bibliotecario), e della progettazione e realizzazione di software, assistenza e manutenzione degli strumenti tecnologici, help desk e applicazioni di principi come trasparenza, anticorruzione, privacy e digitalizzazione.

Per tutti coloro interessati andiamo a scoprire i vari dettagli del bando, fra cui luogo di lavoro, requisiti richiesti, titoli di studio necessari, numero e tipo di prove e modalità di presentazione della domanda di ammissione.

Bibliotecari ed informatici cercasi

Il bando è stato aperto dal Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, Puglia, una delle istituzioni più importanti per la formazione musicale nel nostro Paese. Il Conservatorio ambisce a colmare due posizioni ed ha pertanto pubblicato un bando di concorso. Per accedervi, bisogna anzitutto presentare la domanda di ammissione.

Queste possono essere presentate digitalmente attraverso il portale inPA – entro e non oltre il 31 gennaio 2024 – e richiedono l’accesso autenticato tramite SPID, CIE o CNS e un indirizzo di PEC, posta elettronica certificata. Inoltre, ci sono alcuni requisiti da rispettare per potere presentare la domanda.

Requisiti e prove di selezione

I requisiti richiesti ai candidati sono anzitutto relativi ad età (superiore ai 18), cittadinanza (italiana o europea) e assenza di procedimenti giudiziari o precedenti di licenziamento, destituzione e sanzione da parte della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda i titoli di studio invece, si richiedono rispettivamente: laurea triennale o diploma di laurea in studi umanistici, archivistica e biblioteconomia o conservazione dei beni culturali; e laurea triennale o diploma di laurea in informatica o ingegneria informatica.

Le procedure di selezione, infine, che dipenderanno anche dal numero di applicazioni, si prevede che consteranno di: due prove scritte – una a contenuto teorico ed una pratico – e una prova orale finale per i bibliotecari; una prova scritta e una orale per gli informatici. Potrebbero essere inserite delle prove di pre-selezione in caso il numero di candidati sia molto sostenuto. Il bando rimane disponibile sul sito del Conservatorio Niccolò Piccinni.