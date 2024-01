Telecamere in casa, mettile così e vai in galera: la legge è specifica | Anche se è tuo privato

Attenzione massima prima di decidere di installare telecamere sul proprio suolo privato di casa perché così sono illegali.

Spesso pensiamo che nel privato possiamo fare quello che vogliamo, ma in realtà non è così e la legge che stiamo per svelarvi oggi lo dimostra.

Riguarda le telecamere di sorveglianza che le persone installano nella propria abitazione per sentirsi più sicuri e difendersi da eventuali attacchi vandalistici. Non tutti lo sanno, ma c’è un modo di installarle che è completamente errato e punibile per legge.

La notizia sta facendo il giro del web perché molte persone si sono rese conto di averle installate nel modo sbagliato e ora rischiano pesanti sanzioni. Purtroppo, c’è poca informazione a riguardo e per questo ci si ritrova a pagare multe salate per una cosa di cui non si era a conoscenza.

In moltissimi si stanno muovendo per rimediare al danno prima che le forze dell’ordine intervengano e li sanzionino. Ecco cosa dovreste sapere sulle telecamere di sorveglianza.

Pioggia di multe per le telecamere

Le leggi sono innumerevoli e sarebbe impossibile conoscerle tutte, ma dovremmo imparare a informarci su quelle che ci riguardano da vicino per non avere problemi con le forze dell’ordine. A volte si sbaglia senza saperlo e questo comporta grossi problemi con la legge. È il caso della direttiva sulle telecamere di sorveglianza nei suoli privati, in particolare quelle nei giardini delle abitazioni.

Dal punto di vista giuridico, ci sono molti aspetti a cui bisogna fare attenzione prima di installare una telecamera nel proprio giardino. Il rischio è quello di incorrere in pesanti sanzioni e problemi legali. Ecco quali sono le regole da tenere a mente quando ci si vuole proteggere con delle telecamere.

Le regole da tenere a mente

La telecamera nel vostro giardino non può riprendere le abitazioni altrui: per assicurarsi che questo non accada, bisogna fare attenzione all’angolo di visuale che lo strumento riesce a cogliere. Installarla nella posizione corretta è fondamentale proprio per questo aspetto.

Inoltre, è vietato riprendere le strade che circondano la propria abitazione. Per lo stesso motivo delle case, se si sbaglia angolazione si è punibili per legge. Per ultimo, ma non meno importante, è obbligatorio apporre un cartello che avvisi della presenza delle telecamere. Questi piccoli accorgimenti possono sembrare banali, ma sono necessari per non avere problemi con le forze dell’ordine: tantissimi, senza saperlo, sono dei fuori legge e quindi punibili con delle multe talvolta molto salate.