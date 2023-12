Auto in garage, da adesso è illegale lasciarcela: legge approvata | Automobilisti sul piede di guerra

Se come lasciare la vostra auto in garage abitudine adesso dovete pensarci due volte, è totalmente illegale e le molte sono pesanti.

Lasciare l’auto in garage è un’abitudine che appartiene a tante persone, soprattutto chi abita in città e non trova mai posto sotto casa. Avere un box è una grandissima fortuna, che comporta molti sacrifici: infatti, gli ultimi anni i prezzi dei depositi sono saliti alle stelle, proprio perché molte persone necessitano di un posto auto a portata di mano.

Purtroppo, oggi arriva una brutta notizia che costringerà molti automobilisti a cambiare radicalmente le proprie abitudini: se vi capita di lasciare l’auto in garage per lungo tempo, sappiate che ora non potrete più farlo per un motivo ben preciso.

Ad oggi lasciare l’auto nel box per molto tempo è un’azione che viola il Codice della Strada e per questo chi lo fa può essere pesantemente sanzionato dalle autorità competenti.

Il problema è che pochissime persone sono a conoscenza di questo ultimo cambiamento: la legge stradale varia continuamente e si aggiorna per la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, ma è difficile essere sempre aggiornati su tutte le modifiche.

Stop alle auto nel box

Il cambiamento di legge che riguarda le auto parcheggiate in garage è davvero impattante sulla vita di molti automobilisti, perché costringe a ripensare e modificare le proprie abitudini. Per una dimenticanza, infatti, potreste incorrere in pesanti sanzioni, che si traducono in multe salate. La sentenza emanata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea arriva dopo un brutto incidente stradale, che ha visto due persone perdere la vita e ha aperto a una nuova riflessione sul ruolo dell’assicurazione stradale.

L’incidente è avvenuto in Portogallo e il ragazzo alla guida non aveva l’assicurazione, perché era uscito con la macchina dei genitori che tenevano ferma in garage da molto tempo. È un’abitudine comune a molti quella di parcheggiare nel box le macchine non assicurate. Dopo questo tragico episodio, tuttavia, il Codice della Strada è stato modificato e questa pericolosa abitudine deve essere eliminata.

La nuova legge sulle assicurazioni

La sentenza dell’Unione Europea afferma che i veicoli devono avere un’assicurazione attiva tutto l’anno. Questo vuol dire che non è possibile essere proprietario un’auto non assicurata, nemmeno se la si tiene ferma in box. Se hai una macchina, devi assicurarla: in caso contrario, si viene sanzionati con pesantissime multe.

Questa decisione risponde alla necessità di tutelare tutti coloro che circolano in strada: basta pensare che nel caso del ragazzo senza assicurazione, il Fondo di Garanzia portoghese è stato costretto a risarcire le famiglie delle vittime.