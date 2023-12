Pensioni, da gennaio 2024 non la vedi fino al 9: ecco chi rimarrà senza soldi | Segnatelo adesso

Con l’arrivo del 2024 cambieranno diverse cose riguardo alle pensioni, già da gennaio sarà importante segnare queste date.

Il tema pensionistico è estremamente dibattuto in Italia da moltissimi anni, ma ora che a pesare sulle tasche dei cittadini c’è anche l’inflazione, l’argomento è diventato ancora più importante.

Dopo una vita di sacrifici bisognerebbe godersi la pensione senza il fiato sul collo, eppure ancora oggi non è possibile, perché le cifre accreditate sui conti degli anziani sono sempre troppo esigue rispetto al carovita degli ultimi tempi.

Con l’avvento dell’inflazione è diventato sempre più necessario adeguare pensioni e salari ai prezzi dei beni primari, nettamente in salita rispetto agli anni precedenti.

Proprio per risolvere questa impasse, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Elvira Calderone hanno firmato un nuovo decreto, che entrerà in vigore nel 2024. Dal 1° gennaio ci sarà un adeguamento delle pensioni all’inflazione, ma quando sarà possibile vedere accreditato sul proprio conto il denaro?

Quando ritirare la prima pensione dell’anno

Sappiamo che le pensioni vengono percepite ogni primo del mese, ad eccezione di gennaio, quando il primo giorno è festivo. Ecco perché, in questo caso, le pensioni vengono elargite dall’INPS nel primo giorno contabile bancario non festivo, che quest’anno sarà il 3. Se siete soliti ritirate la pensione alle Poste e in contanti, segnatevi il calendario deciso: mercoledì 3 gennaio, potranno recarsi tutti coloro con un cognome con A e B. Giovedì 4 Gìgennaio, invece, le persone con C e D e così via.

Sabato 6 gennaio solo al mattino potranno presentarsi i cognomi che iniziano per M e O: la domenica non verranno accreditate pensioni, ma si passerà direttamente a lunedì 8, quando si potranno presentare tutti coloro con il cognome da P a R, per poi terminare la lista martedì 9 gennaio. Se, invece, vi fate accreditare i soldi sul conto, li troverete già la mattina del 3 gennaio 2024.

I cambiamenti nel 2024

L’altra grande domanda degli italiani è come cambieranno le pensioni con il nuovo anno sulla scia del decreto firmato dal Ministro Giorgetti e la Ministra Calderone. È importante sapere che ci sarà una riduzione Irpef e per quanto riguarda i redditi fino a 28 mila euro sarà applicata l’aliquota del 23%.

Si tratta di una novità che verrà introdotta nel 2024 e senza dubbio avrà conseguenze sulla dichiarazione dei redditi dell’anno successivo. La buona notizia è che gli anziani avranno dei benefici e potranno arrivare a fine mese con qualche soldo in più in tasca. Insomma, il 2024 dovrebbe partire con il piede giusto: forse, finalmente si tornerà a respirare.