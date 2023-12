Posti di lavoro, certificazioni gratis per arricchire il CV | Inizia a fare soldi

Avere sempre più certificazioni aiuta ad aumentare le possibilità di essere assunti, queste sono anche gratis.

Il mondo del lavoro è una “giungla”, un termine che viene usato molto spesso e che vuole significare un luogo ostico, difficile da percorrere e pieno di insidie e difficoltà. Purtroppo il panorama italiano è davvero sfiduciante: la disoccupazione e la precarietà sono diffusissimi ed è davvero complicato trovare un’occupazione – che sia poi anche soddisfacente, è una sfida ulteriore.

Un’altra cosa che si sente dire spesso quando si parla di lavoro è la costante ricerca da parte dei datori di lavoro di esperienza. Questo è un tasto dolente per i giovani, che hanno dalla loro “solo” delle certificazioni accademiche e nessuna o poche esperienze pratiche.

Un modo per aggirare il problema è affidarsi a compagnie di formazione specializzata che offrono corsi precisi, spesso molto verticale su alcune competenze e i quali utenti godono di una attenzione particolare da parte delle aziende del settore di riferimento, che conoscono le abilità formative della compagnia in questione. Tutto questo, però, ha un costo.

I corsi più proficui sotto questo punto di vista sono spesso molto costosi e non tutti possono permetterseli; ma ancora, alcuni lavoratori che intendono migliorare il proprio CV non hanno il tempo e le energie materiali per frequentare alcuni di questi corsi. Fortunatamente, ci sono tantissimi corsi gratuiti e flessibili per migliorare subito le nostre competenze.

Competenze digitali gratuite

Alcuni di questi utilissimi corsi vengono proposti proprio dalle più grandi compagnie informatiche del mondo. Amazon, tramite la piattaforma Amazon Web Services, offre formazioni da data analyst, game tech e database management. Anche Google Analytics Academy ne offre a iosa, così come Microsoft Learn. Questi corsi arricchiscono gratuitamente il CV e le nostre abilità digitali.

Per il mondo della programmazione troviamo anche Freecodecamp (web design, front-end, Javascript, data visualization e data analyst). Un’altra opzione è Gymnasium, che offre corsi per la programmazione di vario tipo e rivolti anche a persone che di queste materie non conoscono nulla.

LinkedIn, Udemy e altro

Ci sono altre piattaforme meno conosciute dei giganti Amazon o Google, ma altrettanto valide e specializzate proprio nella formazione. Udemy è una di queste, e la sua offerta è strepitosa: oltre 210 mila corsi video online disponibili sul loro sito, molti dei quali completamente gratuiti.

LinkedIn Learning è disponibile con un abbonamento (c’è un mese di prova gratuito disponibile a tutti) e offre ancora corsi per rendersi più appetibili sul mondo lavorativo, mentre Oxford Home Study può formarvi sul project management e le public relations. Internet, come al solito, è una miniera d’oro per chi sa scavare nei posti giusti, e senza spendere un soldo possiamo acquisire competenze che ci faciliteranno il viaggio nella famosa giungla.