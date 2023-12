Canone Rai, pochissimi giorni per fare richiesta di esonero: segnati la data | Se la salti è finita

Hai ancora pochissimi giorni per poter presentare la pratica per l’esonero dal Canone Rai, devi segnarti questa data oppure perdere la possibilità.

Il Canone Rai è una delle tasse più detestate dagli italiani, che da anni chiedono a gran voce la sua eliminazione definitiva. Moltissimi, infatti, ritengono ingiusto dover pagare un servizio pubblico di cui tutti usufruiamo giornalmente.

Tanti italiani preferirebbero non guardare più quel canale, piuttosto che sentirsi costretti a versare soldi ogni anno. Se alle bollette, gli affitti e i prezzi dei beni primari si aggiunge questa fastidiosa tassa, diventa difficile arrivare sereni a fine mese.

Non sembra, ma il Canone Rai pesa sulle tasche di molte persone, che chiedono al più presto una soluzione. Purtroppo, però, non è ancora stata trovata e anche nel 2024 dovremo pagare la tanto odiata tassa.

La buona notizia è che esiste un modo per essere esonerati dal pagamento: non tutti lo sanno, perché la notizia è stata davvero poco diffusa. Eppure, la scadenza per presentare la domanda è alle porte: ecco come fare per eliminare questo fardello.

Il metodo per non pagare il Canone Rai

Se desiderate essere esonerati dalla tassa della Rai, vi conviene affrettarvi perché il tempo scorre e la scadenza per presentare la domanda è sempre più vicina. Dopo quel momento, bisognerà aspettare un altro semestre. Anche se il Governo ha parlato più volte di eliminare il Canone, ancora non è stata presa una decisione, ma esiste un modo per evitare di pagare la tassa annuale.

Alcune categorie specifiche di persone possono chiedere l’esenzione dal Canone: parliamo degli over 75 con un reddito basso, chi lavora come diplomatico o militare straniero. Non solo, anche i titolari di un’utenza elettrica domestica che non possiedono un apparecchio televisivo hanno diritto all’esenzione.

Come presentare la domanda di esenzione

Per agevolare la richiesta da parte dei cittadini interessati, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo portale un documento da compilare e presentare, che potete trovare sotto il nome di “Dichiarazione sostitutiva relativa al Canone di abbonamento alla televisione per uso privato”. Sul sito è spiegato nel minimo dettaglio quali sono i dati necessari per inoltrare la domanda.

Se avete un’utenza elettrica ma non utilizzate la televisione, allora potete dichiarare che in nessuna delle vostre abitazioni è presente un apparecchio tv. Se volete presentare la domanda, dovete affrettarvi, perché va inoltrata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Questo vuol dire che nel 2024, finalmente, potrete evitare di pagare quei fastidiosi 90 euro annuali.