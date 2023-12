Stipendio, 260€ in più da subito: adesso devi fare questa domanda | Non aspettare oltre

Lo stipendio non basta mai, soprattutto in questo periodo di crisi e bollette alle stelle, ecco come avere 258,23€ in più da subito.

Oggi più che mai moltissime famiglie hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, tante di loro si sentono costantemente con il fiato sul collo per via delle numerose spese da pagare. Non aiuta di certo l’inflazione e il caro prezzi, due fenomeni che hanno pesato irrimediabilmente sulle tasche degli italiani.

Proprio per questo motivo, soprattutto chi ha una famiglia a carico, ha dovuto trovare il modo di reinventarsi e portare a casa qualche soldo in più: c’è chi fa due lavori e chi ha completamente cambiato mansione.

Qualcuno, infatti, ha rinunciato persino alla sua passione per seguire una strada più sicura a livello economico. Se ci si guarda attorno, si scopre che esistono molte storie di questo tipo.

Oggi, tuttavia, arriva una buona notizia, perché vi stiamo per svelare il metodo per far lievitare il vostro conto a fine mese di ben 258,23 euro. Ecco come fare, ma soprattutto a chi rivolgersi: meglio agire in fretta, per evitare altri periodi bui.

La soluzione per riempire le proprie tasche

Anche se all’apparenza può sembrare una cifra esigua, guadagnare 258 euro in più può essere un grande aiuto per moltissime persone: questa cifra permette di estinguere i piccoli debiti che ci si porta dietro a fine mese e, piano piano, tornare in rotta.

Per guadagnare un po’ di più, molti lavoratori decidono di rivolgersi al proprio capo e chiedere un aumento. Altri, invece, si offrono disponibili a fare straordinari, che naturalmente comportano maggiori sacrifici. Sebbene entrambe le richieste siano lecite, spesso non vengono accolte dai datori di lavoro che, a loro volta, si ritrovano con l’acqua alla gola. Come fare, allora, in questo caso?

Come ricorrere ai fringe benefit

L’alternativa è intraprendere nuove strade, guardarsi attorno per cercare un secondo lavoro da affiancare al principale: se non si ha questa possibilità, si può ricorrere ai fringe benefit. Si tratta di compensi in forma non monetaria, che permettono alle aziende di diminuire il carico contributivo e fiscale, aiutando i propri dipendenti.

I fringe benefit valgono ben 258,23 euro l’anno e possono essere riconosciuti dal datore anche al singolo lavoratore. Per alcune categorie, arrivano fino a 3000 euro. Un’alternativa può essere ottenere il premio di produzione, tassato al 5% per importi lordi che non superano i 3000 euro. Conoscere questi benefit aziendali è importante per chiedere ciò che ci spetta di diritto e migliorare la qualità della propria vita.