Poste Italiane assume, scadenza il 31 dicembre 2023: fai domanda adesso | Ecco come inviarla

Lavorare in Poste Italiane è sempre una garanzia e adesso è uscita l’offerta di lavoro, la scadenza è il 31 dicembre. Fai domanda ora.

Ad oggi molti giovani studenti neodiplomati o laureati sognano di trovare un posto di lavoro fisso appena terminati gli studi. Avere una stabilità lavorativa, infatti, permette di fare piani di vita a lungo termine e sentirti più stabili economicamente.

Tuttavia, non è facile trovare un posto di lavoro in cui mansione, stipendio e crescita personale combacino con le proprie aspettative. Ecco perché quando si presenta un’opportunità come quella di Poste Italiane non bisogna farsela scappare.

La società di servizi postali più famosa d’Italia apre le porte ai giovani e lo fa attraverso una proposta lavorativa davvero allettante da non perdere. Infatti, era da tempo che l’azienda non pubblicava un annuncio così.

In tantissimi stanno mandando la loro candidatura e il tempo stringe, perché la scadenza è stata fissata a fine anno, il 31 dicembre. Ecco quali figure sta cercando Poste Italiane e come candidarsi (il prima possibile).

Poste Italiane apre le porte ai neodiplomati

Sono state aperte le selezioni per lavorare nella compagnia SDA Express Courier, appartenente al gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante. La buona notizia è che non serve essere laureati per candidarsi. Il requisito a livello scolastico è avere il diploma di scuola superiore. Se sei un neodiplomato e vuoi entrare in una delle società più importanti del nostro paese in cui crescere e stabilizzarsi allora non puoi perdere quest’offerta di lavoro. Si cercano diplomati per coprire i ruoli di addetto alla logistica per i corrieri espresso e per la gestione delle attività di magazzino.

Si tratta di attività di picking, carico/scarico merce, ma anche operazioni di logistica o gestione della merce. Un lavoro fondamentale per Poste Italiane che, attraverso i suoi collaborati, si assicura che il servizio offerto sia di qualità. Tra le attività rientra anche quella di smistamento delle merci, insomma si tratta di un lavoro estremamente operativo, in cui mettersi in gioco, crescere e acquisire competenze specifiche.

Come candidarsi

Se volete candidarvi, dovete essere in possesso del diploma di scuola superiore e aver ottenuto un punteggio minimo del 70 su 100 punti. Il lavoro si divide su turni diurni e notturni e per quanto riguarda le soft skills è importante essere persone collaborative, che sappiano lavorare in team. Un’altra qualità importante è la flessibilità, ma soprattutto la voglia di imparare. Quella offerta da Poste è un’offerta di lavoro irrinunciabile perché permette anche a chi non ha esperienza di costruirsi un futuro lavorativo stabile. Le selezioni riguardano le città del Nord-Italia, tra queste Milano, Bologna e Piacenza, solo per citarne alcune.

Candidarsi è semplicissimo, basta navigare sul loro sito nella sezione “Lavora con noi”. Servono solo pochi secondi per mandare il proprio curriculum, ma se siete interessati a entrare in Poste Italiane è meglio sbrigarsi, perché la scadenza delle selezioni è stata fissata a brevissimo, al 31 dicembre 2023. Il nuovo anno potrebbe aprirsi con un nuovo impiego lavorativo.