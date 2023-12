Bollette, se hai questi dati paghi pochissimo: la manovra di Governo | Tieni i soldi in tasca

Adesso arriva la manovra del governo per un risparmio serio sulle bollette luce e gas, ecco chi deve fare richista subito. Controlla i dati.

L’Italia, come molte altre nazioni, sta affrontando un periodo di notevole difficoltà economica, accentuato dall’impennata dei costi delle bollette che mette a dura prova le famiglie, in particolare quelle più vulnerabili. Le cause di questi aumenti sono molteplici, tra cui le tensioni globali come le guerre, che impattano direttamente sui prezzi del gas e del petrolio.

L’orizzonte si fa sempre più complicato, e il costo delle bollette, alle stelle, mette a dura prova famiglie e attività commerciali, lasciandoli quasi senza nulla.

Le prossime feste di Natale saranno un’occasione per milioni di italiani di riunirsi e godere di momenti di convivialità: tuttavia, le cose non saranno molto semplici per tante famiglie che a causa del costo elevato della vita non potranno permettersi anche un semplice scambio di regali. Per questo dovrebbero esserci supporti statali in grado di aiutare almeno in parte chi ne più bisogno.

Il Governo, consapevole di questa difficile situazione, pare essersi attivato in questo senso per concretizzare una manovra a supporto dei più poveri. In questo contesto, i bonus sono diventati uno strumento essenziale per sostenere le famiglie in difficoltà. Tuttavia, accedere a tali benefici richiede il rispetto di vari parametri.

Le modifiche del Governo alla riforma

Recentemente, il governo ha apportato modifiche al Bonus Bollette, alzando significativamente la soglia limite dell’ISEE. Questa decisione è un passo avanti importante poiché include un numero maggiore di famiglie italiane nell’ambito dell’agevolazione. La soglia è stata incrementata da 12 mila a 15 mila euro, con la possibilità di richiedere il bonus anche per chi ha un ISEE fino a 20 mila euro. tuttavia, questa possibilità deve rispettare una condizione specifica: il nucleo familiare in questione deve avere almeno quattro figli a carico, o uno del membri deve percepire il reddito di cittadinanza.

Questo aumento della soglia permetterà a più famiglie di beneficiare dell’agevolazione, contribuendo a mitigare l’impatto dei crescenti costi delle bollette dell’elettricità e del gas. Tuttavia, oltre all’ISEE, per ottenere i cosiddetti “bonus bollette” è necessario rispettare altri requisiti specifici. Ad esempio, bisogna dimostrare di avere un contratto attivo per l’elettricità e/o il gas con una tariffa ad uso domestico.

Le limitazioni del Bonus Bollette

Un punto importante da sottolineare è che il Bonus Bollette sarà erogato solo nei casi in cui il consumo annuo di gas nel nucleo superi i 500 m3. Questo criterio mira a indirizzare per bene l’agevolazione verso coloro che ne hanno un bisogno più urgente. Per richiedere il Bonus Bollette, il processo è relativamente semplice. E’ possibile rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) per richiedere il calcolo dell’ISEE e di conseguenza procedere con la compilazione della domanda. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, il beneficiario vedrà l’accredito direttamente in bolletta, alleviando così la pressione finanziaria in un momento particolarmente delicato.

In un periodo in cui molte famiglie lottano per far fronte alle spese quotidiane, il Bonus Bollette si configura come un ausilio essenziale, offrendo un sollievo concreto a coloro che sono più in difficoltà. La speranza è che queste misure aiutino a preservare la qualità della vita di molte persone, contribuendo a superare le sfide economiche attuali.