Caldaia, queste adesso sono illegali: multa da 600€ senza la scritta | Non basta la revisione

Adesso devi controllare subito questa scritta per la caldaia altrimenti la multa che ti arriva è da svenimento, altro che revisione.

Quando arrivano i primi freddi ciò che fanno tutti è chiamare il tecnico della caldaia per effettuare la revisione. Generalmente il costo di una revisione della caldaia è di 80 euro, ed è meglio spenderli considerando le sanzioni per chi non lo fa.

Oltre a essere un modo per assicurarsi che la caldaia funzioni correttamente, riducendo anche i consumi, la revisione è obbligatoria per legge, con multe che arrivano fino a 200 euro per mancato controllo.

Le caldaie andrebbero sottoposte non solo a revisione, ma anche al controllo dei fumi. In questo caso l’operazione viene effettuata con cadenze diverse a seconda dei kW del dispositivo.

Ma quello che molti non sanno è che c’è un’indicazione particolare che non si può ignorare e che, se manca, porta a multe da centinaia di euro.

L’importanza della revisione

Molti vedono la revisione della caldaia semplicemente come un pesante obbligo di legge, quando in realtà è un vantaggio per tutti. Infatti revisionare la caldaia serve a evitare il rischio di pericolosi incidenti e anche a migliorarne l’efficienza energetica. Meglio spendere un centinaio di euro una volta in più invece di pagare bollette vertiginose per il riscaldamento, no?

La revisione consiste in una serie di test effettuati da agenti specializzati che controllano il corretto funzionamento di ogni componente. In questo modo è possibile individuare possibili guasti prima che si verifichino e sostituire i componenti troppo vecchi o usurati. Anche chi effettua regolarmente la revisione, però, si è visto recapitare multe da capogiro. Il motivo? Si era dimenticato un piccolo “particolare”.

Caldaia, così è illegale e ti becchi una multa

Oltre a fare la revisione, dovreste fare molta attenzione al materiale che avete a disposizione per la vostra caldaia. Infatti se siete in regola con la revisione ma non avete il libretto dell’impianto, potreste dover pagare una multa che può arrivare fino ai 600 euro. Ma perché è così important questo documento? Il libretto dell’impianto è fondamentale perché contiene tutte le informazioni tecniche sulla caldaia, come se fosse un documento d’identità, e come tale va conservato con cura fino a che l’impianto non viene dismesso.

La legge impone l’obbligatorietà di fornire questo libretto a chi fa la revisione e anche in caso di controllo. Il documento non esiste solo per le caldaia, ma in generale per tutti gli impianti di climatizzazione. Generalmente viene designato un responsabile dell’impianto che ha l’obbligo di compilare il libretto con tutte le informazioni principali. Di solito il responsabile è il proprietario dell’immobile, l’inquilino o in alcuni casi l’amministratore. Se non sapete dove avete messo il libretto, è meglio che vi adoperiate subito per trovarlo!