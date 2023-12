Ettore Andenna, ecco come si è ridotto dopo il grande successo: in mezzo al fango | Non se lo meritava

Ettore Andenna è stato il volto di Giochi senza frontiere, dopo i grandi anni è accaduto l’impensabile, ecco cosa gli è successo.

Uno dei nomi più illustri della televisione italiana del secolo scorso, Ettore Andenna è fuori dai radar da molti anni. Considerato uno dei padri nobili della libera televisione italiana insieme agli storici colleghi Renzo Villa, Enzo Tortora, Cino Tortorella e Peppo Sacchi, Andenna è meglio noto ai più adulti per la conduzione del programma Giochi senza frontiere.

I Giochi senza frontiere sono stati un’iniziativa che ha coinvolto numerosi Paesi del Vecchio Continente, organizzata dalla UER (Unione europea di radiodiffusione) e che vedeva sfidarsi varie nazioni in una competizione che omaggiava la fratellanza e la vicinanza fra i popoli. Il programma andò in onda a lungo e l’Italia fu vincitrice quattro volte.

Ettore Andenna è principalmente ricordato per aver condotto ben 103 puntate della messa in onda italiana di Giochi senza frontiere, che nel nostro Paese fu particolarmente amato. Ma al di là della sua parentesi politica e del suo ritorno sul piccolo schermo negli anni Novanta – di nuovo al timone di Giochi senza frontiere, fino al 1996 – cos’altro ha fatto Andenna negli ultimi anni?

Invisibile al pubblico televisivo, non sono pochi gli spettatori che erano cresciuti con i suoi commenti e che si sono perfino preoccupati che potesse essergli successo qualcosa di spiacevole o grave. Difatti la vita di Ettore Andenna ha preso una strada inaspettata e che nessun suo fan avrebbe mai sperato.

Lo sfogo sul sito di Aldo Grasso

La tragedia di Andenna – dal punto di vista televisivo – è cominciata dagli anni Duemila, quando il piccolo schermo ha visto l’introduzione di una nuova classe di presentatori e personaggi. Andenna è stato quasi dimenticato, messo da parte, e lo stesso presentatore ha illustrato i suoi rimpianti sul sito di Aldo Grasso, giornalista specializzato nella storia della televisione italiana.

Lì Ettore Andenna ha espresso dei dubbi sul nuovo sistema di riconoscimento della televisione, che secondo lui non premiava più i meritevoli ma quelli politicamente schierati dalla parte giusta. Ha fatto qualche apparizione nel corso dei vent’anni che ci portano ad oggi, ma rimane il rimpianto per quanto accaduto: non se lo meritava.

Come sta oggi Ettore Andenna?

Ettore Andenna ha dovuto reinventarsi ed è finito nel fango – letteralmente. Infatti per la sua situazione dire che si trova “nel fango” è un aspetto positivo: Andenna lavora nel campo della pollicoltura e allevamento, dunque a contatto con animali e natura.

Il presentatore ha compiuto quest’anno 77 anni e ha creato una nuova professione dopo la chiusura di quella che l’ha reso famoso e amato in tutta Italia. Le sue ultime apparizioni in televisione sono nei programmi Buongiorno, Top Secret e Mosche rispettivamente del 2019, 2021 e ancora 2021; ha inoltre ricevuto un premio alla carriera nel 2019.