Spesa al supermercato, risparmia fino a 4.000€: devi farla così | Tavole imbandite e tasche piene

Anche la spesa al supermercato può essere difficile in questo periodo, questo metodo ti fa risparmiare fino a 4.000€ e il frigo pieno.

Da ormai più di un decennio in Italia e nel mondo si avvicendano crisi economiche di vario tipo che vanno peggiorando la situazione sempre di più, affossando le famiglie meno abbienti. Da crisi finanziarie alla recente guerra in Ucraina – passando per pandemie e molto altro – l’inflazione non si è mai concessa un momento di riposo.

Il costo della vita oggigiorno è proibitivo per tantissime persone che sono costrette a fare dei sacrifici per andare avanti: gli ultimi due anni sono stati un incubo sotto il punto di vista dei carburanti, ad esempio, ed in tanti hanno dovuto dire addio al proprio veicolo ed affidarsi ai mezzi pubblici.

Ma i veri problemi sono quelli legati ai beni di prima necessità. Anche fare la spesa si è trasformata in una tortura, e molti più italiani sono costretti a scegliere dei discount per far abbassare lo scontrino. A tal proposito il governo ha attivato due servizi a favore dei cittadini più in difficoltà per aiutarli nelle spese primarie.

Due carte (Carta Acquisti e Dedicata a te) consentono di avere degli incentivi validi, rispettivamente: per beni di prima necessità e bollette; e per beni alimentari. La Carta Acquisti garantisce una somma di 80 euro ogni due mesi, mentre la Dedicata a te, novità di quest’anno, mette a disposizione 382,50 euro di budget.

Metodi per risparmiare migliaia di euro

Ma ci sono altri metodi per risparmiare così tanti soldi che ti maledirai per non aver iniziato prima. Il primo stratagemma per abbattere notevolmente il costo della spesa riguarda la scelta del negozio da cui rifornirsi. Come detto in precedenza, i discount offrono prezzi più accessibili per materie prime valide tanto quanto quelle dei grandi marchi.

Quanto a questi ultimi, un consiglio che permette di risparmiare tanto è quello di scaricare applicazioni utili per confrontare prezzi ed offerte fra i vari supermercati. Infine, alcuni negozi hanno cominciato ad esporre la percentuale di maggiorazione del prezzo causata dall’inflazione, rendendo consapevoli i clienti di quali prodotti siano al momento i più o meno convenienti.

Cambia le tue abitudini in cucina

Per risparmiare sulla spesa alimentare va obbligatoriamente aperta una parentesi sulle abitudini culinarie. Se si vuole arrivare a risparmiare svariate migliaia di euro ogni anno si devono applicare dei metodi benefici come la pianificazione dei pasti e della spesa, in modo da non avere uscite impreviste di settimana in settimana.

Cosa buona e giusta è scegliere ricette per le quali abbiamo già gli ingredienti in casa, preferibilmente dando priorità a quelli aperti o prossimi alla scadenza – per evitare sprechi. Infine, se rischiamo di buttare del cibo avanzato, possiamo invece congelarlo e utilizzarlo più avanti. La via del risparmio passa anche attraverso una oculata gestione delle risorse.