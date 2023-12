Acquisti online, dilaga la truffa prima di Natale: così non ti possono fregare | Attenzione se vedi…

Le truffe sugli acquisti online sono molte, ma soprattutto sotto Natale, devi fare molta attenzione a questi segnali.

In questo specifico periodo dell’anno, gli italiani sono intenti a fare numerosi acquisti. Infatti, è iniziata la corsa ai regali di Natale. Alcuni si sono premuniti in anticipo, riuscendo a risparmiare non solo tempo ma anche denaro, comprando i regali durante il periodo del Black Friday. Questo evento proviene dagli Stati Uniti d’America dove, il venerdì subito dopo il quarto giovedì di novembre (ovvero il Giorno del Ringraziamento) i negozi fanno sconti allucinanti ed imperdibili.

Questa usanza ha spopolato anche qui in Italia e molte persone la sfruttano per comprare in anticipo i regali di Natale. Altri, invece, aspettano le prime settimane di dicembre per iniziare a fare spese natalizie e, quindi, si cercano molti modi per acquistare velocemente e risparmiare ancora qualche euro.

La maggior parte delle persone, inoltre, decide di fare i propri acquisti online, risparmiando tempo e facendolo nella comodità delle proprie case. Tuttavia, ogni volta che decidiamo di fare spese online, dobbiamo prestare la massima attenzione alle possibili truffe in cui potremmo incappare. Specialmente in periodi dell’anno come questo che stiamo vivendo.

Infatti, proprio durante le festività (in particolare quelle natalizie) le truffe e-commerce aumentano a dismisura. Questo perché la gente è più distratta dalla fretta di fare in tempo tutti i regali necessari e vengono accecati anche dalle offerte lampo che possono essere ingannevoli. È sempre meglio prestare la massima attenzione e seguire i consigli utili forniti dagli esperti.

Come evitare di venire fregati

Prima di tutto, è bene essere attrezzati con un dispositivo antivirus installato su tutte le piattaforme che vanno online (dai cellulari ai PC). Comprate soltanto sui siti online certificati ed ufficiali, avendo l’URL che inizia sempre con il protocollo https://. Ci sono alcuni siti online dove è possibile contattare un privato per comprare i suoi oggetti.

Questo processo è consentito e non è rischioso, purché la trattativa venga fatta sempre e comunque tramite il sito e-commerce. Se il venditore vi chiede il pagamento tramite bonifico bancario o vi chiede di caricare i soldi su una carta prepagata, interrompete la trattativa perché quasi certamente si tratta di una truffa.

Va bene risparmiare, ma…

Seguendo altre regole evidenziate dalla polizia postale per evitare di venire truffati, dovete ricordarvi di controllare che sui siti di e-commerce meno noti siano presenti le certificati di sicurezza come Trust e Verified. Se avete ancora dei dubbi in merito, fate delle ricerche online per capire di che siti si tratta.

Se comprate tramite tablet o smartphone, scegliete sempre l’uso delle app ufficiali dei siti e-commerce, piuttosto che cercarli su internet. Questo perché potreste cliccare su un sito-truffa che sembra essere quello ufficiale. Ultimo consiglio: sappiamo che, soprattutto adesso, si cerca sempre di risparmiare il più possibile, ma non fidatevi troppo se un oggetto di valore costa poco.