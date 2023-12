Un 2024 pieno di soldi, i trucchetti degli esperti per diventare ricchi | Addio lavori tradizionali

Questo 2024 potrebbe iniziare nel modo giusto e con le tasche piene di soldi, ecco i trucchetti degli esperti.

Nel periodo storico in cui stiamo vivendo, dove l’inflazione ha colpito ogni singola parte delle nostre vite (dai generi alimentari alle medicine), ognuno di noi ha come obiettivo principe quello di risparmiare il più possibile e di trovare un metodo efficace per riuscire a guadagnare più soldi.

Per fare soldi, ci si deve rimboccare le maniche e stare fuori casa tutto il giorno. Almeno, questo era vero fino a qualche anno fa, prima dell’avvento di internet e di tutte le sue numerose possibilità di fare soldi senza affidarsi per forza ai lavori tradizionali. Questi ultimi lasciamoli nel passato, oggi dobbiamo guardare ai lavori che ci permettono di guadagnare tanto in modo comodo.

Uno dei metodi con cui guadagnare soldi extra senza nemmeno uscire di casa è quello di partecipare ai sondaggi online. In pochi minuti di compilazione dei sondaggi, è possibile guadagnare qualcosa o ricevere in cambio dei premi. Se si ha abbastanza fantasia e creatività, poi, è possibile guadagnare molto con la vendita di un eBook.

Scrivete un libro o una guida per avere successo in qualcosa che conoscete bene e poi pubblicarlo come eBook (un formato facile da leggere), garantirà un guadagno sicuro pari al 70% dalla vendita. Ovviamente, affidatevi a degli esperti che vi guideranno per sistemare la vostra opera. Si può guadagnare anche con un sito web: apritene uno, parlate di argomenti interessanti e guadagnate con Adsense (spazi pubblicitari).

Il fai-da-te paga

Se siete delle persone amanti del fai-da-te che non si affaticano a costruire mobili o a smontarli, potreste diventare un tasker. Il tasker, noto anche come tuttofare, è una persona che viene ingaggiata per montare o smontare i mobili che gli altri comprano ma che non hanno tempo o non sono capaci di montare o smontare.

Si viene pagati a chiamata ed è possibile fare soldi extra in quantità importanti, dal momento che la maggior parte delle persone non ha tempo, voglio o capacità nel montare o smontare interi mobili. Se avete la passione del lavoro manuale e del fai-da-te, questo è un’ottima soluzione. Si tratta di un lavoro fisico, ma se ne siete in grado perché non farlo.

Guadagnare giocando

Se, invece, siete quel tipo di persone che preferiscono non uscire quasi mai di casa, fare il minimo indispensabile e sognano di guadagnare facendo quello che più amano, allora Twitch e YouTube Gaming fanno al caso vostro. Queste sono piattaforme online dove caricare le vostre sessioni di gaming e fanno al caso vostro se siete dei videogiocatori e vorreste guadagnare giocando.

In questo modo si guadagna non solo tramite la piattaforme, ma anche attirando diversi sponsor che inviano denaro ed equipaggiamento a tema. Oltre a questo, è possibile fare ancora più soldi grazie alle donazioni dei tuoi followers, che ti aiutano ad andare avanti nel tuo lavoro. Ancora: se preferite sgranchirvi le gambe e fare due passi, perché non farli con un amico a quattro zampe, offrendovi come dogsitter? Un’altra soluzione per fare soldi extra.