Gratta e Vinci, non avete idea di quanto incassa un tabaccaio ogni volta che ne vende uno

Quando comprate un biglietto del Gratta e Vinci fate arricchire il tabaccaio, anche se voi non vincete nulla. Scopriamo come funziona il business dei biglietti vincenti o perdenti.

Ogni giorno moltissime persone tentano la fortuna solo con una monetina: comprano il Gratta e Vinci e scoprono se hanno vinto qualcosa oppure no. Ma la domanda che alcuni si fanno è: “Quanto guadagna un tabaccaio ogni volta che vende un biglietto del Gratta e Vinci?”

Gratta e Vinci: dal gioco al vizio

Il Gratta e Vinci è il metodo più facile e veloce per provare ad ottenere dei soldi extra: tutto quello di cui hai bisogno è una monetina per grattare la pagina argentata e scoprire se hai vinto o meno.

Tuttavia, ci sono molte persone che entrano nel giro dei Gratta e Vinci, rimanendone così ossessionati che arrivano a comprarne diversi ogni giorno, rendendo l’attività un vizio del gioco. Per questo motivo, gli esperti consigliano di comprare un biglietto ogni tanto, proprio per tentare la fortuna e vedere se la vita ha preso una piega del tutto diversa oppure no.

Gli italiani amano i Gratta e Vinci

La tabaccheria offre moltissimi servizi al cliente ma l’acquisito del Gratta e Vinci è quello più richiesto. Oltretutto, esistono diversi tipi di Gratta e Vinci, con diversi premi possibili: dalla vincita di pochi euro fino a quella che ti cambia letteralmente la vita.

Gli italiani privilegiano l’acquisito dei Gratta e Vinci, ma il tabaccaio quanto ci guadagna? I prodotti di monopolio hanno una tassa, chiamata aggio: ovvero la percentuale del ricavato del venditore dal prezzo di partenza. In Italia si parla del 10%.

Il guadagno del tabaccaio per ogni Gratta e Vinci

Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il tabaccaio riceve l’8% dalla vendita di ogni singolo biglietto del Gratta e Vinci, senza includere l’IVA. Bisogna specificare, però, che per avere un’idea chiara sul guadagno del venditore, è necessario fare i conti sulle vendite totali di un’intera giornata dei biglietti del Gratta e Vinci.

Sapendo che, in media, ogni persona compra almeno tre biglietti del Gratta e Vinci, il guadagno finale dell’esercente sarà molto elevato. Senza contare tutti gli altri servizi proposti dalla tabaccheria e gli inerenti guadagni.

E quando il biglietto è vincente?

Accantonata l’informazione che su ogni biglietto del Gratta e Vinci il tabaccaio ne ricava l’8%, quanto incassa ogni volta che un biglietto risulta vincente? Assolutamente nulla. Esatto, ogni volta che un biglietto permette alla persona che lo ha acquistato di vincere qualcosa, l’esercente non ci guadagna niente. Forse è per questo motivo che i Gratta e Vinci fortunati sono veramente pochi.