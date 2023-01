Addio a Sara Croce | Non rivedremo più la ‘bonas’, grande tristezza per i fan

Stanno avvenendo molti cambiamenti all’interno di Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis. Ecco perché la conosciutissima ‘bonas’, Sara Croce, è stata sostituita improvvisamente da Sophie Codegoni.

Sara Croce sostituita ad Avanti un altro

Con le nuove puntata 2023 di Avanti un Altro si è rinnovato il cast. Il programma è caratterizzato dalla presenza del così detto ‘minimondo’, composto dai personaggi più curiosi scelti proprio dal padrone di casa Paolo Bonolis, insieme a Luca Laurentis.

L’obiettivo del programma è sicuramente divertire, ma i concorrenti hanno anche la possibilità di vincere un’ingente somma di denaro.

Tra i personaggi del minimondo c’è la ‘bonas’, che affianca per qualche minuto il conduttore. L’obiettivo delle belle ragazze che hanno questo ruolo è distrarre i concorrenti in gara, aumentando il grado di difficoltà.

Quest’anno, però, è avvenuto un grande cambiamento. Sara Croce, che è sempre stata la ‘bonas’ di Avanti un altro, ora è stata sostituita da Sophie Codegoni. Come mai è avvenuto questo cambiamento? Ecco spiegato tutto.

Sophie Codegoni è la nuova bonas di Avanti un altro

Avanti un altro saluta tristemente Sara Croce: la ragazza è stata per anni la ‘bonas’ al fianco di Paolo Bonolis e durante le puntate era riuscita a conquistare il cuore del pubblico.

Proprio per questo, i telespettatori sono rimasti spiazzati davanti al cambiamento avvenuto nella nuova stagione: lei, Sara Croce, è stata sostituita e non interpreterà più la ‘bonas’.

A prendere il suo posto è stata Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. I telespettatori non hanno reagito bene alla notizia, dato che avevano imparato a conoscere Sara e si erano affezionati a lei. Proprio per questo, il popolo del web ha voluto vederci chiaro, chiedendo spiegazioni sulla sostituzione.

La notizia era già stata anticipata da Sophie Codegoni durante un’intervista al settimanale Chi di Alfonso Signorini. Proprio in quell’occasione aveva dichiarato di aver fatto il provino per Avanti un altro e di star incrociando le dita per lavorare insieme a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis.

“Per me è motivo di orgoglio immenso” aveva chiosato. Poi è arrivata la conferma e oggi è possibile vedere la Codegoni sul piccolo schermo.

“Dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva”, continua a raccontare la nuova bonas. Un grande traguardo per lei che fin dall’inizio aveva dichiarato di voler fare carriera in tv.

Forse la spinta è arrivata anche dalla moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, che l’aveva particolarmente apprezzata durante il Grande Fratello Vip.

Nel programma di Alfonso Signorini, Sophie Codegoni ha trovato l’amore: si è fidanzata con Alessandro Basciano e breve i due, oltre a convogliare a nozze, diventeranno genitori.

Il pubblico di Avanti un altro, quindi, è stato costretto a salutare Sara Croce, ma la sua carriera di certo non è finita qua: secondo indiscrezioni, sembra che l’ex bonas abbia già in mente nuovi piani televisivi.

Nel frattempo, sui social si mostra in totale relax mentre si gode una meritata pausa dal mondo televisivo.