Test psicologico: come reagisci davanti ad una porta chiusa? Scopri dei lati del tuo carattere celati finora

Questo test psicologico ti svelerà alcuni dei tuoi lati più nascosti del tuo carattere, basandosi sul tuo modo di agire di fronte ad una porta chiusa. Ritrovarsi davanti una porta chiusa, che può simboleggiare un ostacolo, un imprevisto o un fastidio, scaturisce diverse reazioni in ognuno di noi. In base a come reagirai, potrai scoprire dei lati della tua personalità molto intimi e profondi.

Numerosi scienziati si sono posti come obiettivo quello di scoprire i lati più reconditi del cervello umano e vedere che cosa si cela dietro alle nostre porte sigillate per molti, ma spesso anche per noi stessi. Con questo test, scoprirai sfumature del tuo carattere che ancora non conoscevi, scegliendo il comportamento che assumi di fronte ad una porta chiusa.

Il test psicologico della porta chiusa

Il test si sviluppa in questo modo: una tua conoscenza ti invita in un luogo, ma quando arrivi ti ritrovi davanti ad una porta chiusa. Come reagisci? Per dare una risposta a questa domanda hai a disposizione quattro opzioni: forzi la porta per entrare; origli per capire che succede dall’altra parte; bussi; urli per farti sentire dall’intero.

Forzare la porta

Se hai scelto l’opzione uno, ovvero forzi la porta per entrare, allora significa che sei una persona determinata e risoluta. Questa scelta indica che hai una personalità intrepida e coraggiosa, sempre pronto ad affrontare ogni tipo di ostacolo. Un difetto: proprio questa tua personalità forte e sicura di sé, alla fine finisce per ferire gli altri perché sei troppo istintivo.

Origliare da dietro la porta

Se davanti ad un porta chiusa, la prima cosa che fai è ascoltare che cosa succede oltre, allora vuol dire che sei una persona molto metodica, con i piedi piantanti per terra, ma sei anche incerto circa le tue possibilità. Sei una persona divisa in due: hai una parte coraggiosa, che ti spinge a raggiungere i tuoi obiettivi, e una parte riflessiva, che ti fa riflettere più volte sull’azione da compiere per evitare eventuali errori.

Bussare alla porta

Se hai scelto di bussare, significa che sei una persona sicura di sé e fiduciosa verso gli altri ma, soprattutto, sei una persona molto educata. La gentilezza di bussare ad una porta chiusa è indice di persona garbata e gentile che anche di fronte a difficoltà o dubbi, non agisce di getto, senza pensare, ma pondera bene la situazione, sempre nel rispetto altrui.

Urlare per farsi sentire da dietro la porta

Se sei una persona che davanti ad una porta chiusa urla per farsi sentire, vuol dire che hai un carattere brioso e aperto e molte volte le persone non ti capiscono per chi sei veramente. Dire la tua senza troppi giri di parole e senza peli sulla lingua può causare incomprensioni ma anche astio. Dovresti essere più pacato e accorto per condividere le tue idee con gli altri, senza creare fraintendimenti.