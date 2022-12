Test sulla personalità: scopri il tuo vero io solamente attraverso una semplice immagine

In questi anni si possono trovare un’infinità di test psicologici da fare per scoprire meglio noi stessi. In questo caso l’unica cosa da fare è guardare un’immagine.

Per questo test esiste solamente una domanda: “Qual è la primissima cosa che vedi guardando quest’immagine?” Non si deve riflette o ragionare, ma bisogna rispondere immediatamente la prima cosa che la tua mente percepisce vedendo l’immagine.

Qui, rispondendo alla domanda, puoi andare a leggere la risposta che ti corrisponde e vedere se la personalità descritta è come quella che pensi di avere. Come le persone ti percepiscono è, molto spesso, diverso da come credi che loro ti considerino.

Infatti, facendo questo breve e facile test, puoi scoprire, forse, dei dettagli riguardo te stesso che non sapevi prima. Per svelare i tuoi angoli mentali bui, basta osservare l’immagine e rispondere senza pensare.

Dunque, sei pronto per provare questo test? Tutto quello che bisogna fare è guardare l’immagine e dire che cosa vedi come prima cosa in assoluto. Le opzioni sono: un libro, una bocca o una barca. Guarda e rispondi velocemente, senza rifletterci sopra. Quindi, cos’è la prima cosa che vedi?

Le probabili risposte del test sulla personalità sono:

Un libro

Se, osservando l’immagine sopra, hai visto come prima cosa un libro aperto, allora sei una di quelle persone che si preoccupa molto del prossimo. Sei molto altruista ed empatico e ti sta a cuore molto di più la salute e il benessere altrui piuttosto che te stesso.

Infatti, sei una persona che vede come priorità la felicità delle persone a te care. E poi, se c’è tempo, forse, pensi a te stesso. Proprio per questo tuo lato così gentile ed altruista, dovresti pensare prima alla tua persona e poi ai tuoi cari. Altrimenti, se non sei tu il primo a pensate a te stesso, chi lo farà? Un consiglio: dai una mano a chi vuoi bene, ricordandoti prima di tutto te stesso.

Una bocca

Se hai visto come prima cosa una bocca con le labbra chiuse, allora sei un soggetto libero, che non sopporta i divieti. Hai un carattere aperto e cerchi sempre nuove avventure, nuovi posti da vedere e nuove persone da incontrare.

Sei una persona che non potrebbe mai vivere sempre nello stesso posto, bloccato nella routine, a fare le stesse cosa tutti i giorni. Secondo te, chi conduce una vita del genere, è una persona incastrata dalla sua stessa vita. Ami le sfide complicate perché adori metterti in gioco, però c’è anche un lato sensibile dentro di te, ovvero sei molto premuroso ed attento nei confronti delle persone a te molto care.

Una barca

Se la barca è stata la tua risposta significa che sei un sognatore. Sei una persona emotiva e speranzosa che vede la vita attraverso delle lenti rosa. Vivi come se fossi in una fiaba. La tua immaginazione è immensa e, infatti, quasi sempre viaggi con la mente, creando delle situazioni inverosimili che, però, ti ingannano nella vita reale. Un consiglio: cerca di non stare sempre con la testa fra le nuvole e allena la parte razionale della tua mente, utilizzandola il più possibile.

