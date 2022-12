Raffaella Carrà: spuntano le foto prima della morte. Il dettaglio inquietante gela tutti

Raffaella Carrà ha lasciato un enorme vuoto nel cuore di tutti quando se n’è andata. L’artista è stata un’icona nel mondo dello spettacolo, della musica e anche della moda e l’intero show business ha sofferto per la sua perdita.

Quando se n’è andata, Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto enorme impossibile da riempire. Amata e rispettata da tutti, l’artista ci ha lasciati a 78 anni dopo una carriera meravigliosa e piena di successi. Ma dopo un anno e mezzo dalla sua morte è apparso un dettaglio in alcune foto che ha lasciato tutti senza parole.

Professionale in ogni cosa che faceva, da ballerina a cantante ad attrice, ha stregato intere generazioni con la sua simpatia e il suo stile unico. Nonostante durante le trasmissioni sia stata sempre molto estroversa, è riuscita a mantenere un grande riserbo sulla sua vita privata. Di lei infatti si conoscono le due relazioni più importanti: quella con Gianni Boncompagni e quella con Sergio Japino, l’uomo che le è stato vicino fino alla fine.

Raffaella Carrà e quel dettaglio mai visto

Il suo talento intramontabile rimarrà per sempre nel cuore di tutti: la Carrà ha ispirato decine di artisti e il suo contributo allo spettacolo è indiscusso. Eravamo tanto abituati a vederla in televisione che quando ha annunciato il suo ritiro dalle scene è stato un duro colpo per tutti.

Raffaella Carrà ha infatti deciso di fare un passo indietro quando si è accorta di essere malata e di non avere più le forze necessarie a esibirsi. Purtroppo la sua malattia l’ha consumata e l’artista ha deciso di prendersi del tempo per sé, vivendo gli ultimi anni della sua vita con il marito Sergio Japino e l’affetto dei suoi cari.

Per questo l’artista mano a mano ha fatto sempre meno apparizioni, volendo lasciare al pubblico un’immagine energica e giovane di sé, quando ancora poteva ballare e cantare senza sosta. I fan le saranno sempre grati per questo.

Di recente però è emerso un dettaglio che finora nessuno aveva colto, qualcosa che risale a pochi giorni prima della sua morte e che ha lasciato tutti sbalorditi. Il fatto risale alla sua apparizione alla Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano, quando ha donato una palestra ai volontari dell’associazione.

Durante l’evento la Carrà si è presentata con occhiali scuri e mascherina, sia per proteggersi ma anche per nascondere il suo stato di salute. La malattia ormai era arrivata a uno stadio avanzato e l’artista ha deciso di non mostrare i segni che aveva in viso, continuando a lasciare il bel ricordo di sé che ha sempre sognato.