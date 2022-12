Pesanti minacce per l’ex suora Cristina Scuccia: “Sentirai il peso della tua scelta…”

Oramai non è più Suor Cristina, ha tolto il velo e vive in modo normale. Ma c’è chi non apprezza la sua scelta.

Il pubblico italiano del piccolo schermo ha scoperto chi c’è sotto il velo monacale che indossava Suor Cristina. Adesso che ha abbandonato l’abito, Cristina Scuccia può mostrarsi per chi è veramente: una bella ragazza mediterranea che ama cantare e ama la vita.

La Scuccia è famosa per la sua partecipazione, nel 2014, a The Voice, quando era ancora una suora. La sua dote canora ha stupito tutto il pubblico, tanto da permetterle di vincere proprio quell’edizione del talent show.

Cristina si è raccontata a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale5, svelando che per 15 anni è stata tra le Orsoline e che, quindi, è stato difficile togliersi gli abiti monacali. Una scelta molto dura per la giovane donna che, però, ha ben riflettuto durante il lockdown dell’anno scorso.

Da quando ha deciso di cambiare totalmente la sua vita, ci sono state molte prime volte nella sua vita: l’affitto di casa, le uscite con gli amici ed anche un piccolo capriccio che voleva togliersi da tempo. Cristina ci svela il suo desiderio adolescenziale finalmente realizzato: “Anche il piercing al naso, fatto qualche mese fa, fa parte di quelle prime volte. Mi ha aiutato a esprimere la mia determinazione ed è un segno di questo momento delicatissimo di cambiamento”.

Togliersi il velo si è rivelata una scelta da prima pagina solo perché Cristina è un personaggio famoso della televisione. Infatti, la Scuccia ha voluto raccontare, durante un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il suo ultimo giorno da suora: “L’ultima volta che ho indossato la tonaca è stato il 2 novembre 2021, quando ho raggiunto mio papà in Sicilia perché stava male.

È stato il giorno in cui sono uscita dal convento: una decisione meditata a lungo. Non ho vissuto benissimo il ritorno a casa. In Sicilia c’erano tante persone che conoscevo e non mi andava di giustificarmi.”

Per questi motivi, Cristina Scuccia ha deciso di non vivere più in Italia, dove tutti la conoscono e avrebbe dovuto dare numerose spiegazioni. Infatti, adesso la sua vita è in Spagna, dove lavora come cameriera ed è tranquilla, senza paura di incontrare qualcuno che la conosce e che la riempie di domande.

Tuttavia, una persona che ha saputo della sua scelta, ha commentato l’evento tramite la rivista DiPiù. Stiamo parlando di Giuseppe Cionfoli, un ex francescano che dagli anni ’80 ha intrapreso la carriera di cantante, togliendosi il saio. Ad oggi, Cionfoli è sposato ed ha tre figli.

Francesco, per la rubrica I reality di DiPiù, scrive una lettera a Cristina Scuccia, affermando: “Quello che sei stata ti accompagnerà ancora per molto ma stavolta non sarà più l’alleata che ti ha portato al successo, bensì un’ombra ingombrante con la quale dovrai fare i conti. Sarà molto difficile, per te, liberarti della suora che sei stata.

Ora di sicuro sarai attratta dalla novità, ma quando le luci dei riflettori e la curiosità del momento si spegneranno, sentirai il peso della tua scelta, perché non basta indossare un abito rosso elegante, avere i capelli lunghi e truccarsi per svestirsi di ciò che sei stata. Senza il tuo abito da suora probabilmente non avresti vinto The Voice.”