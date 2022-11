L’ex Suor Cristina diventerà mamma. La confessione inaspettata lascia tutti senza parole

L’ex suora ha fatto delle ulteriori confessioni circa la maternità durante il programma condotto da Silvia Toffanin, Verissimo.

Cristina Scuccia faceva parte dell’Ordine delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia ed è diventata famosa grazie alla partecipazione al talent show The Voice, dove si è esibita mostrandosi come una cantante piena di talento e facendosi amare dal pubblico proprio per le sue doti canore.

Inoltre, ha preso parte anche ad altri programmi televisivi come concorrente, ad esempio Ballando con le Stelle e Name That Tune, sempre indossando il velo da suora, ovviamente.

La giovane donna è stata nuovamente invitata nel programma condotto da Silvia Toffanin, Verissimo, in onda su Canale5, dove si è raccontata senza omettere troppe cose.

Cristina, infatti, ha affermato di aver detto addio per sempre al suo velo da suora e di aver iniziato una vita completamente nuova e diversa, tutta incentrata sulla sua passione più grande: la musica.

Durante l’intervista, l’artista ha confessato di sentirsi più leggera, senza il peso delle responsabilità che aveva prima, e da adesso in poi ha deciso di vivere con la filosofia del carpe diem: giorno per giorno, senza però dimenticare mai il suo passato.

Inoltre, la Scuccia ha raccontato che quando si è spogliata dal velo, ha dovuto affrontare diverse situazioni non molto facili da gestire, ma è riuscita, comunque, a crearsi una sua quotidianità confortevole. Ha poi detto che si è fatta il piercing al naso perché era un suo desiderio da ragazzina ma che, per ovvie ragioni, non ha potuto farsi prima.

Ma durante quest’ultima intervista, la Toffanin gela la giovane donna con una domanda secca ed improvvisa riguardo la maternità. Presa alla sprovvista, Cristina Scuccia ha risposto con queste parole: “Oddio, è un’idea un po’ nuova, sinceramente mi fai una domanda alla quale non sono preparata”.

La stessa cantante ha dichiarato di aver sempre sentito dentro il suo animo la volontà di diventare madre, con un senso di maternità molto forte. Tuttavia, in questo presente così pieno di novità da affrontare e gestire, l’ex suora non ci ha ancora pensato seriamente.

Infatti, Cristina ha confessato di non pensare ancora all’amore e quindi, se non si pensa all’amore, non si pensa nemmeno a diventare mamma. Le due cose si compensano e si legano tra loro.

Cristina Scuccia ha concluso la sua intervista con Silvia Toffanin in merito a questo argomento (e al resto della sua nuova vita) con questa frase: “Sono in modalità step by step“.

Chissà se l’ex Suor Cristina ci rivelerà delle novità scioccanti ma succulente e inaspettate. Vedremo che cosa le porterà questa sua nuova vita.