Scoop: Mina ritornerà a farsi vedere sul piccolo schermo! L’indiscrezione che spiazza

Stando ad alcuni rumors, potremmo rivedere, dopo molti anni, Mina calcare il palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2023.

Ogni anno gira questa voce che asserisce la presenza fisica di Mina al teatro dell’Ariston durante il ben noto festival della canzone italiana. Purtroppo, però, ogni anno questa voce si rivela essere falsa. Sarà così anche adesso?

A dirci qualche dettaglio in più riguardo a questa notizia è il figlio di Mina, Massimiliano Pani, che ha spiegato, in maniera chiara e definitiva, che questa volta si tratta solamente di una “provocazione”.

Perciò, non ci sarà nessuna Mina nella prossima edizione del Festival di Saremo, provocando sconforto e delusione nei fan, che attendono il ritorno della grande cantante da 40 anni.

Massimiliano Pani ha comunque cercato di consolare i fan di sua madre dicendo che sta organizzando la lavorazione di 4 puntate speciali che presenteranno diverse canzoni prodotte in studio da Mina.

Questa è una magra consolazione, perché va benissimo allietarci con i brani dell’amata cantante, ma vederla di persona sarebbe tutt’altra cosa. Infatti, uno dei momenti ancora oggi più ricordati e visti grazie ad internet, è il medley che Mina e Lucio Battisti hanno eseguito negli anni ’70, incantando il pubblico di oggi come quello di allora.

Ad ogni modo, sebbene non avremo l’onore di rivedere una delle cantanti italiane più amate di sempre, possiamo conoscere già alcuni nomi dei partecipanti di Sanremo 2023. Ad esempio, potremmo rivedere all’Ariston Elodie, Marco Mengoni e Francesca Michelin. Oltre a loro, ci sarebbero anche Lazza, Bresh e Gino Paoli.

La lista dei nomi ufficiale e definitiva deve ancora essere completata, ma già sono stati scelti i 4 finalisti che gareggeranno nella sezione Giovani di Sanremo. Questi 4 nomi sono stati scelti da Amadeus, che ormai è diventato esperto in questo genere di cose, durante una selezione della Commissione musicale Rai.

Amadeus, che presenterà di nuovo il Festival di Sanremo nel 2023, dato il grande successo riscosso dalla sua precedente conduzione, ha dichiarato di essere molto orgoglioso dei giovani scelti ed ha anche ringraziato i 3 componenti della Commissione, che hanno dato un contributo non indifferente.

Queste le parole del conduttore Rai: “Abbiamo portato a termine il mandato affidatoci dal Comune di Sanremo, con rigore e passione. Adesso spetta ai quattro artisti selezionati la grande sfida in vista di Sanremo 2023”.

Nel mentre, il pubblico non vede l’ora che inizi questa nuova edizione del festival di Sanremo. Anche perché, per la prima volta, tra i vari conduttori, ci sarà Chiara Ferragni, la famosissima influencer e fashion blogger. Il pubblico si sta chiedendo che abito indosserà e se farà un discorso per aprire la prima serata. Per il momento, però, non si sa nulla a riguardo.