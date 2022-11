Festival di Sanremo 2023: quella notizia che non doveva uscire. Panico per il direttore artistico 

Al festival di Sanremo mancano ancora poco più di due mesi ma sembra che già stiano circolando tante informazioni che forse non avrebbero dovuto trapelare in questo periodo. C’è stata una fuga di notizie, soprattutto per quanto riguarda i nomi dei concorrenti in gara alla prossima edizione della kermesse, tra ritorni inaspettati e i possibili esordi.

La 73° edizione del Festival di Sanremo arriva il 7 febbraio 2023, in termini organizzativi è praticamente dietro l’angolo e come di consueto saranno previste 5 serate che si concluderanno l’11 febbraio quando sapremo chi sarà il vincitore del nuovo Festival della Canzone Italiana. Come già sappiamo alla conduzione c’è Amadeus che si trova al timone del Festival già dal 2020 nelle vesti di direttore artistico.

Un’altra informazione di cui siamo a conoscenza è che accanto ad Amadeus in co-conduzione sul palco dell’Ariston ci saranno Gianni Morandi e Chiara Ferragni, anche loro molto attesi e sicuramente tra le figure più amate nel mondo dei social network. Ma chi saranno i cantanti in gara? A dicembre saranno annunciati i nomi dei cantanti in gara ma pare che questo annuncio sarà previsto nel nuovo programma di Fiorello, Viva Rai2, ma questa notizia non è ufficiale. Sembra poi che ci sia stata una fuga di notizie e che alcuni nomi siano già noti.

Ariston: Chi sono i cantanti in gara?

Naturalmente le voci su chi possa partecipare alla gara canora più ambita d’Italia sono tante e tra i nomi che circolano ci sono Laura Pausini, Giorgia e Tiziano Ferro, ma si tratta anche di notizie già smentite.

È molto probabile invece la presenza di Biagio Antonacci che manca all’Ariston da ben 30 anni e si parla addirittura di Marcella Bella. Altri nomi menzionati sono Elodie e Francesca Michielin, ma un altro nome nel piatto per la seconda edizione è Madame.

Altro nome che già fa emozionare i fan è quello di Manuel Agnelli che partecipò al Festival di Sanremo con gli Afterhours nel 2009 e che potrebbe “esordire” da solista alla prossima edizione e le sorprese in questi termini non finiscono qui dal momento che J-Ax si presenterebbe in duetto con Max Pezzali.

Fra gli altri sono stati menzionati anche Lazza, LDA, Ariete e Vasco Brondi, ma fin ora queste sono solo ipotesi, o forse in alcuni casi fughe di notizie che potrebbero ricevere conferma o smentita a dicembre.

Manca poco all’inizio di quel periodo dell’anno in cui tutto il Paese si ferma per ascoltare canzoni che diventeranno hit della prossima primavera – estate e che ci terranno compagnia almeno fino alla prossima edizione.

C’è grande aspettativa anche per questa quarta edizione diretta da Amadeus dal momento che le tre edizioni condotte fin ora sono state tra le migliori degli ultimi anni.