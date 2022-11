Ilaria D’Amico non ce l’ha “fatta”: è irreversibile. Una terribile notizia

Ilaria D’Amico sta attraversando un periodo davvero drammatico, non è molto felice e secondo i rumors sembra che sia in corso una crisi tra lei e Gigi Buffon. Per altro sembra che la situazione sia irreversibile.

Ilaria D’Amico è una delle giornaliste sportive più famose in Italia e il suo volto è stato tra i principali protagonisti di Sky Sport per diversi anni. Proprio in questo periodo di permanenza a Sky Sport Ilaria D’Amico ha conosciuto il suo attuale compagno, Gigi Buffon.

Per un certo periodo di tempo tra lavoro e vita privata Ilaria D’Amico stava attraversando un periodo fortunato che però sembra essere finito. In questi giorni la giornalista sembra attraversare una fase di stallo. Non ce l’ha fatta. Ecco cosa sta accadendo.

Ilaria D’Amico sta per tornare alla conduzione di un nuovo programma dopo essere stata lontana dalle telecamere per ben due anni. Il programma va in onda su Rai2 e si chiama Che c’è di nuovo e i fan non aspettavano altro.

Ilaria D’Amico ha esordito nel giornalismo, pensate, con Renzo Arbore, era il 1997 e il programma si chiamava La giostra del gol. Fu in quella occasione che divenne esperta di giornalismo diventando poi inviata per i mondiali di calcio 1998 e nel 2000.

Nel 2002 ha iniziato a lavorare a Rai 3, nel programma Cominciamo bene Estate, insieme a Corrado Tedeschi. Nel 2003 è poi passata alla conduzione di Sky Calcio show, restando sempre nella conduzione di alcuni programmi Rai e Mediaset. Come abbiamo già riportato nel 2020 ha lasciato Sky Sport e si è presa un periodo di pausa prima di tornare in Tv in questa stagione con Che c’è di nuovo.

Ilaria D’Amico e il dramma nella vita privata

Purtroppo per Ilaria D’Amico Che c’è di nuovo ha fatto flop malgrado lei si augurasse, come ha detto di “tornare a essere il punto di riferimento dell’informazione”, ma purtroppo il pubblico sovrano ha deciso e non sembra aver apprezzato molto le proposte della redazione del programma. Lo share parla chiaro la trasmissione ha avuto il 2.2% che equivale a 349.000 spettatori. Ma non è finita qui perché la seconda puntata ha avuto un calo di pubblico ancora più forte, scendendo all’1,7% di share e così via fino all’ultima puntata andata in onda.

Verrebbe automatico pensare che con uno share così basso il programma verrà cancellato ma non sarà così perché Ilaria D’Amico ha preso le sue precauzioni e ha fatto stipulare alla rete un contratto super blindato con clausole che in previsione di un flop non prevedono che questo venga cancellato. Pertanto la Rai non può fare altro che pensare ad altre soluzioni, lo spostamento in seconda serata è una di queste.

Chissà se con il cambio di orario lo share aumenterà e come l’ha presa Ilaria D’Amico la decisione della rete. Staremo a vedere nelle prossime puntate.