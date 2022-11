“Lo abbiamo allontanato”, proprio il volto dei Maneskin cacciato dalla band | fandom in subbuglio

La minaccia del cambio radicale nel gruppo rock italiano più seguito di sempre, i Maneskin, sconvolge tutti. La rivelazione sensazionale rilasciata da uno dei membri del gruppo cambia le carte in tavola.

Nessuno si aspettava una notizia del genere, nessuno poteva pensare che fosse successo tanto. I fan dei Maneskin, sparsi in tutto il mondo, sono davvero sotto choc. Ecco cosa sta succedendo.

Dopo aver vinto X-Factor e poi Sanremo hanno scalato le classifiche musicali mondiali: i Mankeskin, band romanda, sono sicuramente un orgoglio per tutti noi italiani e rappresentano al meglio il nostro paese grazie al loro talento tutto rock.

Dopo Sanremo la loro strada verso il successo è stata tutta in discesa: basta pensare che hanno avuto la possibilità di aprire un concerto dei Rolling Stones, essere ospitati dallo show di Jimmy Fallon e portato a casa il best rock act. Riconoscimenti davvero importanti grazie ai quali portano alto il nome dell’Italia in giro per il mondo.

La drastica decisione

La band è unita da 14 anni: da via del Corso a Roma, Victoria, Damiano, Ethan e Thomas, sono arrivati ad esibirsi sui palcoscenici più importanti del mondo. Oggi sono un quadretto davvero affiatato e inseparabile, ma non nascondono che all’inizio le difficoltà sono state molte.

È facile pensare che in un gruppo composto da quattro persone non sempre ci sia sintonia: a volte, per via di modi di pensare diversi, si litiga e ci si scontra. A proposito di questo, una notizia dei primi tempi ha sconvolto il pubblico, preoccupato per il futuro della band.

Sembra che Damiano, infatti, non sia sempre andato d’amore e d’accordo con gli altri componenti della band. Lui è sicuramente un ragazzo con un carattere forte, particolare, come dimostra il suo modo di cantare e la sua presenza scenica.

Non è una persona facile con cui condividere un impegno così importante, ma sarebbe così con chiunque. Quando c’è di mezzo la passione, tutti vorrebbero fare di meglio e a volte ci si arriva a scontrare.

Un tempo la situazione era così estrema che gli altri tre membri della band avevano preso una drastica decisione: eliminare per sempre Damiano dal gruppo.

A rivelarlo è stata la chitarrista Victoria: “Facevamo metal e Damiano voleva fare cose più pop. Lo abbiamo allontanato”

Per fortuna, però, la brutta separazione è durata solo qualche giorno: infatti, Damiano è poi tornato dai suoi colleghi e amici disposto a trovare un punto d’incontro. Il resto è storia.