Maneskin, lo sapete quanto guadagnano? Si parla di cifre folli, da lasciare a bocca aperta

Il fenomeno Maneskin ha raggiunto ormai tutto il mondo, ma sapete quanto guadagnano i giovani musicisti? Si tratta di cifre incredibili, davvero da non credere, che rispecchiano l’immenso successo del gruppo.

Tutti conoscono i Maneskin e la loro storia: orgoglio italiano, la band ha raggiunto la fama in tutta Europa e anche oltreoceano grazie al loro rock giovane e allo stile unico. Tanti i giovani che li seguono, ma i fan sono in realtà di tutte le età: la “febbre da Maneskin” non ha lasciato scampo a nessuno.

Il gruppo ha ottenuto successo con il brano Zitti e buoni, vincitore del Festival di Sanremo 2021 e in seguito anche dell’Eurovision. Traguardi che hanno lasciato tutti estasiati e che hanno reso la band tra le più ascoltate al mondo.

La band è stata fondata a Roma nel 2016: i componenti sono Damiano David, Thomas Raggi, Victoria de Angelis ed Ethan Torchio. “Maneskin” significa “Chiaro di luna” in danese: i ragazzi hanno scelto un nome davvero evocativo.

Il gruppo si era già fatto conoscere nel 2017 e in quell’anno aveva firmato un contratto con Sony, con la quale hanno pubblicato il loro primo album, “Chosen”.

Maneskin, ecco quanto guadagnano

I quattro giovani sono passati da semi-sconosciuti a una delle band più famose del mondo in pochissimo tempo: il successo li ha letteralmente travolti e il gruppo ha lasciato tutti a bocca aperta grazie al talento e alla passione che accomuna i membri.

Molti si sono chiesti e si stanno chiedendo quanto guadagnano i Maneskin. Il loro successo è immenso ed è difficile immaginare a quanto ammonti il loro patrimonio, peraltro sempre in crescita. Non è semplice calcolare i guadagni del gruppo visti i loro continui impegni, ma si può comunque stabilire una cifra di massima.

I quattro hanno fondato una società, “Maneskin Empire”, che nel 2019 è stato di 577.000 euro ed è schizzato a 2.1 milioni nel 2021, l’anno in cui il gruppo ha raggiunto la fama nazionale e internazionale. Ogni download delle loro canzoni frutta a ogni membro circa 1 euro e 60 centesimi: questo valore va moltiplicato per i 50 milioni (in media) di ascolti mensili.

La partecipazione al Festival di Sanremo del 2021 ha fruttato alla band ben 48.000 euro, mentre nel 2022, quando sono stati ospiti della kermesse, hanno guadagnato 80.000 euro. Il singolo componente percepisce il 25% dei profitti; facendo qualche conto si può risalire a un’idea di quanto guadagna.

Oltre a questi dati riportati bisogna però considerare tutti i guadagni dei concerti del tour, della vendita del merchandise e delle diverse ospitate in radio e in televisione. Insomma, parliamo di guadagni stratosferici!