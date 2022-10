Chiara Ferragni, foto esclusive a Sanremo: Amadeus ha già tutto pronto

Chiara Ferragni sarà tra le protagoniste del prossimo Festival di Sanremo. L’influencer è pronta ad accompagnare Amadeus durante le serate della kermesse e ha già condiviso alcuni scatti per immortalare il momento

Da influencer a presentatrice: Chiara Ferragni è prontissima a solcare il palco dell’Ariston e accompagnare Amadeus in quell’avventura unica che è il Festival di Sanremo. L’influencer sarà co-conduttrice per tutte le serate e darà il benvenuto ai cantanti in gara.

Amadeus ha confermato la presenza di 25 big in gara durante le serate del festival, insieme ai 3 finalisti di Sanremo Giovani che verranno decretati a dicembre. Per il resto, finora non si è sbottonato molto: il conduttore vuole mantenere segrete le sorprese fino alla fine. Amadeus ha già rivelato che ce ne saranno molte, a cominciare dal ruolo che avrà l’influencer sul palco dell’Ariston.

Parteciperà anche Fedez, il marito di Chiara Ferragni? Ancora non ci sono conferme in merito, anche se molte indiscrezioni vogliono il rapper sul palco di Sanremo come partecipante. Né lui né sua moglie hanno lasciato indizi o confermato le voci: per gli annunci dei primi big dovremo aspettare ancora diverse settimane.

Sanremo è giunto alla sua 73° edizione e ogni anno riesce a stupire. Con la scorsa edizione Amadeus si è riconfermato come uno tra i conduttori più amati della televisione italiana, in grado di caricarsi le spalle del peso di una trasmissione storica.

Chiara Ferragni, le foto all’Ariston

Dalle sfilate di alta moda alla televisione: Chiara Ferragni, tra gli influencer più seguiti al mondo, condurrà insieme ad Amadeus la prossima edizione del Festival di Sanremo. La trasmissione andrà in onda da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio 2023. Amadeus, che è anche direttore artistico del programma, ha voluto la Ferragni con sé durante le serate.

L’influencer si è detta emozionata per questa nuova opportunità e non vede l’ora di cominciare. A dimostrazione di ciò la Ferragni ha condiviso alcuni scatti esclusivi di lei all’Ariston, condividendoli coi suoi follower. L’evento è seguito da migliaia di spettatori quindi le aspettative nei suoi confronti sono molto alte.

L’influencer si è mostrata ai suoi fan coi fiori, fuori dall’Ariston e anche sul palco. La Ferragni ha voluto darci un assaggio del suo prossimo ingaggio e si è recata sul posto anche per prendere un po’ familiarità col luogo che la ospiterà per quasi una settimana.

Su Instagram, sotto le foto, ha scritto “Ci vediamo presto!”. I preparativi sono già in atto e Amadeus sta tenendo tutto sotto controllo: febbraio si avvicina e a breve dovrà essere tutto pronto!