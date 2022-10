Re Carlo colpisci proprio i nipoti: una punizione terribile per Harry e Meghan

Per la monarchia inglese non è un momento facile. Dopo la morte della Regina si decidono le sorti della famiglia reale. Re Carlo contro Harry e Meghan.

Carlo è diventato Re d’Inghilterra ormai da più di un mese, da quando la sua amata madre e Regina è venuta a mancare l’otto settembre lasciando un vuoto incredibile non solo nella sua famiglia ma in tutto il popolo inglese.

La donna ha regnato per ben settanta anni con passione e dedizione superando ostacoli, guerre e scandali i quali avrebbero potuto mettere K.O. qualsiasi monarchia ma, a quanto pare, hanno solo rafforzato l’idea di Elisabetta come una leader intramontabile.

Adesso, sono tutti curiosi di capire come si muoverà Carlo per l’assegnazione di titoli soprattutto in riferimento alle pecore nere di Buckingham Palace: Hary e Meghan. I rapporti con loro risultano ancora molto tesi dopo che la coppia ha deciso nel gennaio 2020 di abbandonare i doveri della famiglia reale per trasferirsi in America in nome di una vita più tranquilla.

In più, Harry e Meghan hanno rilasciato interviste velenose contro la Royal Family per far comprendere al mondo intero quanto non si sentissero realmente i benvenuti a Palazzo. I due hanno accusato alcuni membri dei Reali di frasi razziste senza, però, fare nomi espliciti. Di certo le loro dichiarazioni non sono passate per nulla inosservate a nessuno della famiglia Windsor ed è per questo ora che la Regina Elisabetta è morta alcune cose cambieranno.

Re Carlo dovrà prendere decisioni importanti per dare un messaggio forte e chiaro alla nazione: la famiglia reale inglese è unita malgrado le difficoltà. Chi non ne vorrà fare parte dovrà quindi subirne le conseguenze.

La decisione di Carlo

Secondo un decreto emanato da Giorgio V nel 1917: “I figli di tutti i Sovrani del Regno, i figli dei figli maschi, e il primo nipote nato dal primogenito del principe di Galles avranno e manterranno per tutta la vita il trattamento di Altezza Reale insieme al titolo di principe o principessa davanti al nome di battesimo e agli altri titoli d’onore“.

Pare che però questa legge non sia stata applicata ai figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibeth Diana che a rigor di logica dovrebbero essere ufficialmente principi. In effetti sulle pagine ufficiali della Royal Family i piccoli sono ancora chiamati “Master Archie Mountbatten-Windsor e Miss Lilibet Mountbatten-Windsor”.

Sarà un caso oppure è una decisione voluta per estromettere legalmente i suoi nipoti da ogni titolo nobiliare? È, forse, ancora troppo presto per trarre conclusioni effettive ma sicuramente gira voce a Palazzo che Re Carlo desideri avere una monarchia meno pomposa e più funzionale.