Pippo Baudo sparito: preoccupano le condizioni di salute | In aiuto il figlio

Il conduttore per eccellenza della televisione italiana è sparito dai radar da un po’ di tempo: Che fine ha fatto? Si vocifera stia male e che ci sia di mezzo una bruttissima malattia.

Pippo Baudo è senza’altro il più grande conduttore della televisione italiana. Presentatore per eccellenza del Festival di Sanremo, come lui stesso ci tiene a ribadire, è stato anche un grandissimo scopritori di talenti i quali continuano la loro carriera nel piccolo schermo da affermati artisti.

Baudo ha ormai 86 anni e dopo oltre 150 programma e più di sessant’anni di carriera ha deciso di lasciare la tv e lasciare forse più spazio ai giovani. Pippo si vede pochissimo in pubblico e le sue apparizioni sono praticamente centellinate. Voci di corridoio affermano che suo figlio, un tempo stabile in America, sia corso vicino al padre per qualche non specificata ragione. Baudo sta male? Ecco la verità.

Le condizioni attuali di Pippo Baudo

Intanto Pippo Baudo è ancora vivo e vegeto e si gode la sua famiglia nella sua casa a Roma. L’uomo è un tipo sicuramente molto gioioso e positivo ed è grazie a questo atteggiamento che è riuscito a superare dei momenti bui della sua vita come il cancro allla tiroide.

Un grave problema fisico che però ha attraversato con grande tenacia grazie soprattutto all’aiuto dei suoi familiari e all’amore per il lavoro. A tal proposito Baudo ha dichiarato: “Avevo il cancro e facevo la prima Canzonissima della mia vita, erano gli anni Settanta”.

Stiamo parlando, quindi di parecchi anni fa quando la carriera di Pippo Baudo era nel fulcro della sua attività. Adesso che, purtroppo, il pubblico nostrano non riesce più vederlo ogni giorno si chiede sempre che fine effettivamente abbia fatto.

Sfortunamente Pippo Baudo ha vissuto altri momenti dolorosi dal punto di vista della salute ma a dir la verità attualmente non ci sono notizie autentiche che lui possa avere una qualche forma di tumore. Anzi, secondo alcune dichiarazioni di suo figlio, accorso dall’America, Baudo starebbe abbastanza bene e le motivazioni del suo rientro da oltroceano sarebbero altre.

Alessandro, infatti, vista l’età avanzata di suo papà, vuole trascorrere più tempo con lui anche a costo di sacrificare la sua vita lavorativa. L’uomo ha dichiarato al settimanale DiPiù: “Papà ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro”.

Alessandro ha deciso di godere a pieno degli ultimi momenti di serenità con suo padre a prescindere da quelle che possono essere le reali condizioni di salute di Baudo sulle quali, in realtà, solo pochi intimi hanno vere e proprie notizie certe.