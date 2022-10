“È in fin di vita…”. L’assurda tragedia ha colpito Stefano Bettarini distrutto dal dolore

Stefano Bettarini, celebre ex calciatore e personaggio televisivo, ha vissuto una tragedia incredibile che ha coinvolto suo figlio. L’uomo completamente fuori di sé! Panico in casa Bettarini.

Stefano Bettarini è attualmente uno dei prezzemolini della televisione italiana grazie alla partecipazione in programmi di successo come L’isola dei Famosi, Il Grande Fratello e Temptation Island per citarne alcuni.

L’uomo, però, prima di diventare un personaggio del piccolo schermo ha avuto una lunga carriera come calciatore militando nel Bologna, nella Fiorentina e poi nel Bologna, Cagliari per arrivare alla Sampdoria e al Parma. Nel 2005 inizia la sua avventura in tv con il programma La Talpa nel quale ha ricoperto il ruolo di inviato. Da lì il suo percorso nello spettacolo ha preso completamente il via diventando uno dei volti più noti in Italia.

Purtroppo il suo nome è legato anche allo scandalo del calcio scommesse quando è stato accusato di aver combinato alcune partite, anche quelle della Serie A. A Bologna Bettarini ed altri 25 indagati, dopo un processo, sono stati assolti solo nel 2019.

Dal punto di vista sentimentale Bettarini è stato legato per ben dieci anni alla conduttrice Simona Ventura dalla quale ha avuto due bellissimi figli Niccolo e Giacomo. Da un bel po’ di tempo è fidanzato con Nicoletta Larini di 22 anni più giovane di lui con cui ha partecipato a Temptation Island.

I due da quell’esperienza sono usciti ancora più forti ed innamorati di prima e la loro relazione continua ancora a gonfie vele.

Bettarini è stato vittima di una tragedia incredibile che lo ha cambiato completamente. Questo è il racconto della vicenda.

Il figlio di Bettarini in fin di vita

Niccolo Bettarini, figlio di Stefano e Simona, si è sfortunatamente reso protagonista di un storia assurda in cui rischiava di perdere la vita per colpa di una rissa. Il racconto dell’episodio è davvero agghiacciante e Bettarini e la sua ex moglie possono affermare di aver vissuto un incubo.

Fuori da una discoteca milanese Bettarini Junior è rimasto coinvolto in una lite scaturita da motivi alquanto beceri. Purtroppo, però, Niccolò è stato assalito ed aggredito da alcuni ragazzi che gli hanno inflitto nove coltellate oltre che pugni e calci. Ancora adesso Stefano Bettarini ricorda la telefonata avvenuta in piena notte in cui gli comunicavano la notizia che nessun genitore vorrei mai sentire: “Tuo figlio è grave, è in fin di vita” e ancora “lo hanno accoltellato all’uscita di un locale”.

Fortunatamente Niccolò è riuscito a sopravvivere ed ora sta bene anche se ha subito un danno non indifferente ai legamenti della mano. Stiamo parlando di un evento avvenuto nel 2018 e pare che i suoi aggressori siano stati condannati ed arrestati ed ora si trovano ai domiciliari.

La brutta vicenda ha lasciato senza parole Stefano che è diventato ancora più apprensivo nei confronti di suo figlio seppur soddisfatto del decorso della giustizia.